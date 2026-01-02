Видео. Швейцарские власти установили личности погибших в новогоднем пожаре

Утром после пожара полиция и пожарные продолжили работу за тентами и ограждениями возле места, где находился бар Le Constellation, где новогоднее празднование обернулось трагедией. Около 40 человек погибли, более 115 получили ранения, когда в переполненном заведении около 1:30 ночи вспыхнул пожар.

Экстренные службы развернули масштабную операцию. Были задействованы 10 вертолетов, 40 машин скорой помощи и около 150 спасателей. Пострадавших доставляли в больницы по всей Швейцарии, в том числе в Цюрихе, Лозанне и Женеве, поскольку местные учреждения оказались перегружены пациентами с тяжелыми ожогами.

По состоянию на 2 января 2026 года главными приоритетами остаются опознание погибших и возвращение тел семьям. Среди жертв люди разных национальностей; среди раненых и пропавших без вести есть граждане Италии и Франции. Власти заявляют, что работы будут продолжаться еще несколько дней. Пока не сообщается ни о новых данных по числу погибших и пострадавших, ни о ясной причине пожара.