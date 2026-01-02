Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Полицейские у швейцарского бара «Le Constellation» после пожара, в результате которого погибли не менее 40 человек, около сотни получили ранения.
No Comment

Видео. Швейцарские власти установили личности погибших в новогоднем пожаре

Последние обновления:

Швейцария переживает последствия смертельного пожара в баре Le Constellation в Кранс-Монтане: на новогодней вечеринке погибли 40, ранены 115.

Утром после пожара полиция и пожарные продолжили работу за тентами и ограждениями возле места, где находился бар Le Constellation, где новогоднее празднование обернулось трагедией. Около 40 человек погибли, более 115 получили ранения, когда в переполненном заведении около 1:30 ночи вспыхнул пожар.

Экстренные службы развернули масштабную операцию. Были задействованы 10 вертолетов, 40 машин скорой помощи и около 150 спасателей. Пострадавших доставляли в больницы по всей Швейцарии, в том числе в Цюрихе, Лозанне и Женеве, поскольку местные учреждения оказались перегружены пациентами с тяжелыми ожогами.

По состоянию на 2 января 2026 года главными приоритетами остаются опознание погибших и возвращение тел семьям. Среди жертв люди разных национальностей; среди раненых и пропавших без вести есть граждане Италии и Франции. Власти заявляют, что работы будут продолжаться еще несколько дней. Пока не сообщается ни о новых данных по числу погибших и пострадавших, ни о ясной причине пожара.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о musica Посмотреть все статьи о taste
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА