Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Парашюты сбрасывают припасы в Дейр-эль-Балах, центральная часть сектора Газа, вторник, 19 августа 2025 года
No Comment

Видео. Сброс помощи в Газу неэффективен и небезопасен - гуманитарные организации

Последние обновления:

Международные доноры осуществили новые сбросы гуманитарной помощи в сектор Газа. Жители анклава продолжают сталкиваться с острой нехваткой продовольствия из-за блокады Израиля и продолжающихся военных операций.

Гуманитарные организации подвергают резкой критике поставки помощи в сектор Газа с воздуха. Они утверждают, что сброс грузов небезопасен в густонаселенных районах, а помощь не достигает тех, кто в ней нуждается больше всего.

По словам представителей некоторых профильных неправительственных организаций, многие посылки с продовольствием и другими товарами первой необходимости падают в море или приземляются в запрещенных зонах. Доставка такой помощи не координируется и не контролируется.

Правозащитники заявляют, что палестинский анклав находится на грани полномасштабного голода.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о musica Посмотреть все статьи о taste
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА