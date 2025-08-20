Видео. Сброс помощи в Газу неэффективен и небезопасен - гуманитарные организации

Гуманитарные организации подвергают резкой критике поставки помощи в сектор Газа с воздуха. Они утверждают, что сброс грузов небезопасен в густонаселенных районах, а помощь не достигает тех, кто в ней нуждается больше всего.

По словам представителей некоторых профильных неправительственных организаций, многие посылки с продовольствием и другими товарами первой необходимости падают в море или приземляются в запрещенных зонах. Доставка такой помощи не координируется и не контролируется.

Правозащитники заявляют, что палестинский анклав находится на грани полномасштабного голода.