Не вином единым: какие спиртные напитки попробовать в Европе

Швейцарский абсент, нидерландский женевер и австрийский шнапс: где попробовать традиционные европейские напитки?

Каждый знает, что Франция изобилует виноградниками, Португалия — место, где можно попробовать портвейн, а Мадейра — родина одноименного крепленого вина.

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Но алкогольная карта Европы не ограничивается ими. От французского коньяка до швейцарского абсента — здесь нет недостатка в знаковых напитках, которые можно продегустировать.

Если вы хотите отдохнуть слегка навеселе, вот некоторые из лучших местных винокурен, которые стоит посетить в Европе.

Выпейте рома в Destilerías Arehucas, Гран-Канария

Ром, возможно, более тесно связан с такими островами Карибского бассейна, как Барбадос и Ямайка, но для того, чтобы попробовать его, нет необходимости ехать так далеко.

Отправляйтесь в Лас-Пальмас на Канарских островах, где компания Destilerías Arehucas выращивает собственный сахарный тростник с 1884 года. На винокурне проводятся экскурсии и дегустации.

В старейшей в Европе бодеге, где изготавливается ром, вы сможете увидеть автографы знаменитых актеров, певцов и звезд спорта, нацарапанные на тысячах бочек.

Экскурсия длится около 50 минут и стоит 7 евро.

Проехать на велосипеде по тропе абсента в Швейцарии

Швейцарский абсент Canva

Этот крепкий зеленый напиток распространился по всей Европе, но лучшего места для того, чтобы попробовать абсент не найти: его родина — Швейцария.

Абсентная тропа в этой стране усеяна винокурнями, ресторанами и музеями, посвященными этому напитку из полыни. 40-километровый маршрут лучше всего преодолевать на поезде из Нёвшателя — или на велосипеде, если вы пьете не слишком много.

Маршрут проходит через город Куве, где зародился этот напиток и где его можно попробовать на винокурне Artemisia-Bugnon. Затем, следуя ему, вы пересечете границу и попадете в исторический городок Понтарлье (Франция), где можно посетить семейную винокурню Pierre GUY Distillery и многие другие.

Нотки аниса и семян фенхеля заинтригуют вас или вызовут тошноту, здесь как получится.

Попробовать "голландский джин" женевер в Нидерландах

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Нидерландский женевер Canva

Любите джин? Тогда вам понравится женевер — напиток, который вдохновил британцев на создание своей его версии из можжевельника.

В его основе тоже лежат растительные компоненты и цитрусовые ягоды, но в смесь добавляется солод, что позволяет получить результат, близкий к виски.

Винокурни по производству дженевера можно найти на всей территории Нидерландов, где он появился, а также в Бельгии и некоторых регионах Германии и Франции.

Попробуйте его в De Drie Fleschjes, которая утверждает, что является старейшим дегустационным домом женевера в Амстердаме, или отправляйтесь в Дордрехт на западе Нидерландов на экскурсию в Rutte Distillery.

Заменить вино на коньяк на западе Франции

Французский коньяк Canva

От арманьяка до кальвадоса и пастиса — Франция изобилует культовыми спиртными напитками, которые соперничают с ее знаменитыми винами.

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Город Коньяк — одно из самых популярных мест для экскурсий по винокурням. После посещения таких известных марок, как Hennessy и Rémy Martin (экскурсии от 25 евро), отправляйтесь на исторический тур в королевский замок Chateau de Cognac.

Затем можно отправиться за пределы Коньяка в виноградники региона Шаранта. С ноября по март здесь можно увидеть, как работают такие винокурни, как Cognac Frapin и Maison Boinaud.

Узнать историю венгерского травяного ликера

Венгерский национальный напиток повсеместно встречается в руинных барах Будапешта, а в House of Unicum можно познакомиться с его историей.

Частично музей, частично винокурня рассказывают о семье Цвак, которая с 1790 года производит этот напиток по секретной рецептуре из 40 трав.

После осмотра семейных фотографий, старых плакатов и памятных вещей можно заглянуть за кулисы и попробовать Unicum прямо из бочки.

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Напиток, употребляемый в качестве аперитива или дижестива, получил свое название после того, как император Священной Римской империи Иосиф II в 1790 году попробовал его и заявил: "Das ist ein Unikum!" — "Это уникально!" на немецком языке.

Экскурсия с двумя дегустациями длится около часа и стоит 3 000 форинтов (примерно 8 евро) с человека.

Насладиться шнапсом после катания в австрийских Альпах

Австрийский шнапс Canva

Тироль в австрийских горах наиболее известен своими лыжными трассами, но не только.

Шнапс — здесь самый популярный напиток. Обычно это фруктовый бренди, но в Тироле производятся такие необычные сорта, как Meisterwurz из травянистого растения маточник, известного своими целебными свойствами, и Krautinger из репы, который дистиллируется только в Вильдшёнау.

На маршруте тирольского шнапса можно попробовать и более традиционные сорта, такие как сливовый в JP-Feindestillerie Kössler в Штанц-бай-Ландеке или яблочный и рябиновый на винокурне Rochelt в Фритценсе.