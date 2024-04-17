Подзарядить батарейки: в мире растет мода на длительные перерывы в карьере

By Euronews

Тот, кто мечтает отдохнуть от работы, может подумать о расслабляющем недельном перерыве или о длинных выходных. Однако некоторые выбирают отпуск помасштабнее: речь идет о долгих отлучках, известных как саббатикалы, периодах полной перезагрузки.

РЕКЛАМА

Форматы варьируются - в саббатикал можно просто отдыхать, учиться или работать в другом месте. Сама по себе концепция не нова, но перемены, вызванные пандемией, заставляют все больше людей задуматься, хотят ли они каждый день ходить на работу.

"Жаль, что не сделали этого раньше"

Барри Клучик, специалист по связям с общественностью, живущий в пригороде Детройта, давно мечтал провести больше времени в Сиэтле. Но лишь после опыта длительной телеработы в пандемию он решился уехать туда надолго. Это был его первый саббатикал. "Жаль, что мы не смогли взять его раньше", - говорит Барри. Его семье так понравилась пауза, что вскоре они взяли другую, отправившись в Портленд, штат Мэн.

По словам Киры Шрабрам, доцента кафедры менеджмента и организации в Университете Вашингтона, все больше компаний предлагают перерывы как экономически эффективный способ борьбы с переутомлением сотрудников.

"Компании начинают признавать, что выгорание - это большая проблема". Кира Шрабрам.

Она - один из руководителей Sabbatical Project, проекта, направленного на формирование "более человеческих отношений с работой" путем поощрения длительных отпусков. "Компании начинают признавать, что выгорание - это большая проблема", - подтверждает она.

Должность: тренер по отпускам

Рошида Доу с пользой использовала с время, которое появилось у нее после увольнения с прежнего места. Она хотела отдохнуть перед поиском новой работы и была удивлена тем, как много людей вокруг озвучивали мечты о перерыве. Так у женщины возникла идея стать коучем по карьерной паузе.

Вместе с консультантом Стефани Перри Доу основала ExodUS Summit - виртуальную площадку для чернокожих женщин, которые "заинтересованы в разработке индивидуального плана по достижению свободы в финансах и/или времени". Сюда приглашают экспертов для обсуждения практических вопросов, связанных с длительными перерывами в работе, таких как медобслуживание, финансы, а также вопросов философских, таких как ценность отдыха и преодоление травмы поколений.

"Когда я консультирую женщин, желающих взять длительный отпуск, то вижу, что больше всего они хотят получить разрешение", - говорит Доу. Она убеждена: важно показать женщинам саму возможность сделать перерыв, потому что "многие из них не открыты для опций, с которыми не знакомы".

Ее соратница Стефани Перри согласна. Она испытала это на себе, когда в 2014 году отправилась в Бразилию и встретила в хостеле людей, которые путешествовали не несколько дней, а долгие месяцы.

"Я была уверена, что совершающие длительные путешествия - это какие-то богачи, но это не так". Стефани Перри.

"Я была уверена, что совершающие длительные путешествия - это какие-то богачи, но это не так", - признается Перри. Познакомившись с разными сценариями поездок, она выяснила, что многие колесят по миру с минимальным бюджетом, обходясь 40 долларами в день.

Дешево и далеко

Расходы - распространенное препятствие для тех, кто задумывается о взятии gap year, но, по словам Перри, есть масса способов решить эту проблему. "Благодаря проектам на дому можно мало работать и много путешествовать ", - утверждает она, предлагая онлайн-курс для путешественников, которые хотят подрабатывать таким образом.

Эксперт напоминает и о бесплатных возможностях пожить вдали от дома - сервисах HomeExchange, Homelink и Holiday Swap, куда приходят те, кто готовы поменяться домами.

Эшли Грэм взяла саббатикал в некоммерческой организации в Вашингтоне и отправилась в автопутешествие по Югу. По пути она останавливалась, разумеется, бесплатно, у друзей и знакомых по соцсетям. "Это был отличный способ воссоединиться со своей прежней жизнью ", - говорит женщина, которая позже переехала в Новый Орлеан, влюбившись в него во время путешествия.

Мода на отпуск

Для Грегори Дю Буа перерыв в учебе для работы лыжным инструктором в штате Колорадо, стал поворотным. Он осознал, что можно и нужно делать небольшие перерывы в карьере, чтобы осваивать новое.

Каждый раз, приходя на новое место, он оговаривал опцию длительного отпуска, объясняя руководству, что нуждается в перерывах для личностного и профессионального роста.

"Это стало образом жизни, я не воспринимаю саббатикал как нечто особенное, - говорит Дю Буа. Заинтересоаввшись психологией, он в конце концов ушел из сектора информационных технологий и стал лайф-коучем в Аризоне. "Для меня это духовное возрождение", - признается Грегори. И желает того же другим.