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Италия, Словения, Хорватия: через 3 страны на поезде всего за 8 евро

Этот маршрут идеально подходит для длинных выходных
Этот маршрут идеально подходит для длинных выходных Авторское право Hari Panicker
Авторское право Hari Panicker
By Euronews
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Новый железнодорожый маршрут предлагает увлекательное путешествие через 3 европейские страны

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Если вы любите путешествовать на поезде, то, несомненно, по достоинству оцените новое предложение, недавно запущенное Словенскими железными дорогами.

Поезд проходит через 3 страны и 8 городов всего за 2 часа.

5-часовая версия маршрута была закрыта более 30 лет назад, но ее возродили на летние месяцы до 30 сентября.

И что самое приятное - поездка практически не отразится на вашем кошельке, ведь билеты стоят от 8 евро в одну сторону.

Новая железнодорожная линия соединяет Италию, Словению и Хорватию

Новый маршрут, управляемый Словенскими железными дорогами, проходит по железнодорожной ветке, построенной более 150 лет назад во времена Австро-Венгерской империи.

Здесь можно приятно провести длинные выходные, пересаживаясь с одного поезда на другой на разных остановках.

Поезд отправляется из северо-восточного итальянского портового города Триеста, с его элегантным сочетанием дворцов на воде и кафе в стиле ар-нуво.

Затем поезд пересекает границу со Словенией, где останавливается на четырех станциях - Сежана, Дивача, Пивка и Илирска Бистрица.

Если вы любите велосипедные прогулки, обязательно остановитесь в Илирской Бистрице. Здесь можно взять напрокат электрические велосипеды и прокатиться по лесным дорожкам, над которыми возвышаются заснеженные вершины.

Поезд отправляется из северо-восточного итальянского портового города Триест
Поезд отправляется из северо-восточного итальянского портового города ТриестDaniel Sessler

Затем поезд следует в Хорватию, где останавливается в Сапьяне и Опатии-Матульи, после чего прибывает в конечный пункт назначения - Риеку.

Высадившись в Матульи, пассажиры могут провести ночь на соседнем курорте Опатия с виллами в стиле рококо и грандиозными отелями с видом на сверкающую Адриатику.

Риека - еще один портовый город с набережными, вдоль которых выстроились дворцы эпохи Габсбургов и театр XIX века, оформленный Густавом Климтом.

Билет за 8 евро

Поезда ходят ежедневно в обоих направлениях до 30 сентября.

Они отправляются со станции Вилла-Опичина в пригороде Триеста в 7.50 утра. В 8.54 поезд останавливается в Илирской Бистрице, а в 9.54 прибывает в Риеку.

В обратном направлении поезд отправляется из Риеки в 6.25 и прибывает в Виллу-Опичину в 8.40.

Единый взрослый билет на всю поездку стоит 8 евро, но вы также можете купить отдельные билеты на каждый отрезок пути, если планируете пересаживаться с одного поезда на другой.

В настоящее время маршрут работает до 30 сентября, но операторы надеются в будущем сделать его постоянным.

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