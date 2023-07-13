Число потенциальных аналогов Земли с жидкой водой в Млечном Пути примерно в сто раз выше, чем считалось в прошлом - к такому выводу пришли ученые

Люди пока не торопятся покидать нашу планету, хотя иногда отсутствие действий по борьбе с изменением климата может заставить некоторых из нас почувствовать себя обреченными. Ученые активно ищут воду на экзопланетах и лунах - и, по их мнению, нам может повезти больше, чем мы думали вначале.

Недавнее исследование показало, что экзопланет, похожих на Землю, - любых планет за пределами нашей Солнечной системы - с жидкой водой, вероятно, больше, чем мы думали ранее, а значит, вероятность найти жизнь на этих чужих планетах выше.

Результаты рецензируемого исследования, опубликованные в журнале Nature, были представлены ведущим исследователем профессором Луджендрой Оджхой на Гольдшмидтовской конференции по геохимии в Лионе (Франция), проходившей с 9 по 14 июля. В ходе исследования было установлено, что даже на планетах, где жидкой воды не существует и условия не являются идеальными для ее нахождения на поверхности, многие звезды имеют геологические условия, которые делают их пригодными для ее появления.

"Мы знаем, что наличие жидкой воды необходимо для жизни, - сказал Оджха, исследователь из Ратгерского университета в Нью-Джерси (США). - Наша работа показывает, что такая вода может быть найдена в местах, о которых мы раньше не задумывались. Это значительно повышает шансы найти среду, в которой теоретически может развиваться жизнь".

Скрытые миры, пригодные для жизни?

Исследование было посвящено планетам, вращающимся вокруг наиболее распространенного типа звезд - М-карликов, которые составляют 70% звезд в нашей галактике Млечный Путь. Это небольшие звезды, которые гораздо холоднее Солнца, вокруг которого вращается Земля.

Даже на замерзших планетах, где температура слишком низка для существования жидкой воды на поверхности, по мнению ученых, могут быть скрыты океаны, которые могут быть сжижены при достаточном количестве подземного тепла.

"Мы смоделировали возможность образования и поддержания жидкой воды на экзопланетах, вращающихся вокруг М-карликов, с учетом только тепла, выделяемого планетой, - рассказал Оджха. - Мы обнаружили, что если принять во внимание возможность образования жидкой воды за счет радиоактивности, то, вероятно, большой процент таких экзопланет может иметь достаточно тепла для поддержания жидкой воды - гораздо больше, чем мы предполагали".

До недавнего исследования ученые считали, что примерно на одной каменистой планета из каждых 100 звезд может быть жидкая вода. "Новая модель показывает, что при благоприятных условиях этот показатель может быть близок к одной планете на каждую звезду, - сказал Оджха. - Таким образом, вероятность найти жидкую воду в сто раз выше, чем мы предполагали. В галактике Млечный Путь насчитывается около 100 млрд звезд. Это очень хорошие шансы на зарождение жизни в другом месте Вселенной".

По оценкам ученых, в нашей Галактике насчитывается от 100 до 400 млрд звезд, и эта цифра может быть занижена, поскольку некоторые из них трудно обнаружить.

По мнению Оджхи и его коллег, даже некоторые замерзшие районы нашей планеты, такие как Антарктида и Канадская Арктика, содержат жидкую воду, несмотря на низкие температуры, благодаря радиации, находящейся в глубине Земли. То же самое, по их мнению, может происходить сейчас на южном полюсе Марса.

Ищем ли мы эти планеты?

По последним оценкам, НАСА запустит флагманскую миссию к луне ледяного типа в 2024 году с помощью космического аппарата Europa Clipper.

Ожидается, что в 2030-го космический аппарат достигнет луны Юпитера Европа и сделает вокруг нее петлю, где проведет разведку и выяснит, могут ли под ледяной корой этой луны существовать условия, пригодные для жизни.

"Некоторые из лун Солнечной системы (например, Европа или Энцелад) имеют значительный объем подземной жидкой воды, хотя их поверхность полностью замерзла, - пояснил Оджха. - Это объясняется тем, что их внутренняя часть постоянно перемешивается под действием гравитации больших планет, вокруг которых они вращаются, таких как Сатурн и Юпитер. Это похоже на влияние нашей Луны на приливы и отливы, но гораздо сильнее. Это делает луны Юпитера и Сатурна главными кандидатами на обнаружение жизни в нашей Солнечной системе, и в будущем планируется множество миссий по исследованию этих тел".