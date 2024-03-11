By Associated Press

Поднятый в воздух массивным шестимоторным самолетом-носителем Roc, испытательный корабль Talon компании Stratolaunch развил скорость в 5 Махов, что в пять раз превышает скорость звука.

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Американская аэрокосмическая компания Stratolaunch назвала успешным первый испытательный полет нового беспилотного аппарата для гиперзвуковых исследований, состоявшийся в субботу.

Гиперзвуковыми называются полеты со скоростью не менее 5 Махов, что в пять раз превышает скорость звука.

Главный исполнительный директор Закари Кревор в своем заявлении сказал, что аппарат Talon-A-1 "достиг высоких сверхзвуковых скоростей, приближающихся к 5 Махам, и собрал огромное количество данных по невероятно выгодной для наших клиентов цене".

Кревор сказал, что не может назвать конкретную высоту и скорость полета, так как у него есть договоренности с клиентами.

Массивный шестимоторный самолет-носитель компании Roc поднял Talon в воздух, прикрепив его к центру своего гигантского крыла, и выпустил его у центрального побережья Калифорнии в США.

Talon, оснащенный жидкотопливным ракетным двигателем, завершил свой полет, опустившись в океан, как и планировалось. Хотя этот Talon был расходным, будущая версия будет способна приземляться на взлетно-посадочную полосу для повторного использования.

По словам представителей компании Stratolaunch, основными задачами полета были безопасное отделение аппарата в воздухе, зажигание двигателя, разгон, устойчивый набор высоты и контролируемая посадка на воду.

The unmanned Talon-A-1 test vehicle attached beneath the wings of the six-engined Roc aircraft. Stratolaunch

Веха в гиперзвуковых испытаниях

Компания назвала этот результат важной вехой в развитии первого в США частного многоразового гиперзвукового испытательного потенциала.

В декабре и феврале компания Stratolaunch провела два учебных полета, в ходе которых Talon был поднят в воздух с реальным ракетным топливом, но не был спущен с материнского корабля.

Компания Stratolaunch базируется в воздушно-космическом порту Мохаве в пустыне Мохаве к северу от Лос-Анджелеса.

Самолет Roc ("Рух"), названный в честь огромной мифологической птицы, имеет размах крыльев 117 м и сдвоенные фюзеляжи, создающие впечатление двух больших самолетов, летящих бок о бок.

Он был разработан соучредителем Microsoft Полом Г. Алленом, который умер за несколько месяцев до того, как самолет впервые совершил полет в апреле 2019 года.

Аллен планировал использовать его в качестве самолета-носителя для космических запусков, размещая ракеты со спутниками под центральной частью крыла и выпуская их на большой высоте.

Этот проект был отменен, и новые владельцы перепрофилировали Stratolaunch для запусков многоразовых гиперзвуковых исследовательских аппаратов.

Компания Stratolaunch объявила о заключении контрактов на полеты с Исследовательской лабораторией ВВС США и программой ВМС Multiservice Advanced Capability Test Bed в качестве субподрядчика технологической компании Leidos из Рестона, штат Вирджиния.