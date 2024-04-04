Возможны ли длинные путешествия по ЕС на электромобиле?

By Euronews

С 2035 года в ЕС будет запрещена продажа автомобилей на бензине и дизеле. В Брюсселе готовятся к изменениям.

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Эти машины проехали по Европе тысячи километров, чтобы доказать: теперь длительные путешествия на электромобилях возможны. Эти автомобили и их водители прибыли в Брюссель на встречу европейских министров транспорта.

_"Путешествие на электромобиле всегда немного сложнее, чем на обычном автомобиле._Мы ехали из Румынии и впервые попробовали не строить никаких планов. Просто ехали как обычная машина и при 20-30% заряда начинали искать место для зарядки", — рассказывает Александру Теодореску.

Одна из главных проблем езды на электрокарах — нехватка зарядных станций. Обычно их нужно заряжать каждые 300-400 км, и этот процесс длится не менее 20 минут.

Но после введения в ЕС запрета на продажу автомобилей с двигателем внутреннего сгорания с 2035 года Еврокомиссии придется как-то решить проблему мобильности.

"Проблема не решена. Но с сегодняшнего дня существует новый регламент по трансъевропейской транспортной сети, который предусматривает обязательное размещение пунктов зарядки вдоль основных дорог", — заявила еврокомиссар по транспорту Адина Вэлян.

Ожидается, что к 2026 году на каждой автомагистрали в ЕС через каждые 60 километров будет находиться зарядная станция. Это значительно облегчит использование электромобилей в Европе.