By Euronews and AP

Хотя критики утверждают, что это пример того, как политики "гонятся за блестящим объектом", сторонники считают, что hyperloop может стать основой будущих путешествий.

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420-метровая труба из белой стали, проходящая вдоль железнодорожной линии на продуваемом всеми ветрами севере Нидерландов, может открыть новую эру в перевозке людей и грузов.

Труба является сердцем нового Европейского центра Hyperloop, который открывается во вторник и в ближайшие годы станет испытательным полигоном для разработчиков развивающейся технологии.

Hyperloop (гиперпетля, вакуумный поезд - прим.ред.), о которой в свое время трубил технологический магнат Илон Маск, включает в себя капсулы, парящие на магнитных полях, которые мчатся со скоростью до 700 км/ч по трубам низкого давления.

Сторонники этой технологии утверждают, что она гораздо эффективнее, чем ближнемагистральные рейсы, высокоскоростная железная дорога и грузовые автомобили.

Но с тех пор, как Маск представил концепцию, которая, по его словам, могла бы перевозить пассажиров на расстояние почти 645 км между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско за 30 минут, ее продвижение от чертежной доски к реальности происходило гораздо медленнее.

"Я ожидаю, что к 2030 году у вас будет первый маршрут гиперпетли, может быть, 5 км, по которому люди действительно будут перевозить пассажиров", - сказал директор центра Саша Ламме.

"На самом деле подготовка к созданию таких маршрутов уже ведется, например, в Италии или Индии".

Не все смотрят на будущее гиперпетли с таким же оптимизмом.

Одна из труб, позволяющих аппаратам передвигаться по магнитным полям, показана в новом европейском испытательном центре на севере Нидерландов. AP Photo/Peter Dejong

'Погоня за блестящим объектом'

"Это просто еще один пример того, как политики гонятся за блестящим предметом, в то время как необходимы базовые инвестиции в инфраструктуру", - сказал Роберт Ноланд, заслуженный профессор Блоустайнской школы планирования и государственной политики при Ратгерском университете, в комментариях, присланных по электронной почте The Associated Press.

"Строительство обходится слишком дорого", - добавил он.

Ламме сказал, что скептикам стоит приехать и самим посмотреть.

"Мы построили Европейский центр Hyperloop и, исходя из того, что мы построили, мы знаем, что мы можем быть конкурентоспособными с высокоскоростными железными дорогами", - сказал он.

"И мы даже не учли все оптимизации затрат, которые мы можем сделать в ближайшее десятилетие, чтобы снизить их еще больше".

Труба испытательного центра состоит из 34 отдельных секций диаметром в основном 2,5 м. Вакуумный насос в стальном контейнере рядом с трубой высасывает воздух, чтобы снизить внутреннее давление. Это уменьшает сопротивление и позволяет капсулам двигаться на таких высоких скоростях.

Тестовая капсула, построенная голландской компанией Hardt Hyperloop, в следующем месяце примет участие в первых испытаниях в центре, который финансируется за счет частных инвестиций, а также взносов регионального правительства, правительства Нидерландов и Европейской комиссии.

Магистраль из труб

Уникальная особенность трубы в Вендаме заключается в том, что она имеет переключатель - место, где она разделяется на две отдельные трубы, - элемент инфраструктуры, который будет иметь решающее значение для реальных условий.

"Переключение полос очень важно для гиперпетли, потому что оно позволяет транспортным средствам перемещаться из любого места отправления в любое место назначения", - говорит Маринус ван дер Мейс, директор по технологиям и инженерным разработкам компании Hardt.

"Таким образом, создается эффект сети, где у вас есть своего рода магистраль из труб, и транспортные средства могут ехать по ней или переключаться на другую полосу, чтобы попасть в другую часть Европы или в другой пункт назначения".

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Пока испытания в Вендаме продолжаются, разработчики гиперпетли надеются, что места применения их технологии появятся в ближайшее время.

"Основная проблема заключается в том, чтобы найти правительственные обязательства по строительству маршрутов и, с другой стороны, найти новое финансирование для реализации необходимых тестовых объектов и демонстрации технологий, которые нужно сделать, чтобы это произошло", - говорит Ламме.