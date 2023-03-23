Ракета в 3D: третья попытка закончилась на третьей минуте

Троицу Бог в данном случае не любит. Первая в мире ракета, "напечатанная" в 3D, взлетела в среду с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида (США), но не смогла достичь орбиты из-за "аномалии" во время отделения второй ступени.

Эта третья неудача последовала за двумя предыдущими испытаниями, отмененными в последний момент из-за технических проблем.

За этой миссией, получившей название "Удачи, оторвись по полной" ("Good luck, have fun"), пристально наблюдают специалисты и журналисты по всему миру, поскольку ракеты, "напечатанные" на 3D-принтере, могут стать своего рода революцией в индустрии космических запусков.

Ракета Terran 1, созданная калифорнийской компанией Relativity Space, должна была собрать некоторые данные, но главное - продемонстрировать, что ракета в 3D может выдержать все испытания и перегрузки, связанные со взлетом и космическим полетом.

В общей сложности 85% массы ракеты было напечатано в 3D, а в будущем компания намерена достичь 95%.

Главное преимущество этой технологии заключается в том, что она значительно упрощает процесс производства и тем самым снижает затраты.

Благодаря использованию больших роботов 3D-печати, как утверждает компания, новой ракете нужно на порядок меньше деталей по сравнению с традиционной. Авторы концепта также подчеркивают скорость работы: 60 дней от исходного сырья до готового изделия.

Технические детали

Высота Terran 1 составляет 33,5 метра, а диаметр - чуть более 2 метров. Его первая ступень имеет девять двигателей, также напечатанных в 3D.

Ее цель - вывести на низкую околоземную орбиту вес в 1 250 кг (например, небольшие спутники), что делает ее легкой ракетой-носителем. Собственно полезной нагрузки этот первый полет не предусматривал.

Ракета использует в качестве топлива металокс - смесь жидкого кислорода и сжиженного природного газа (по сути, метана). В случае успеха это будет первая ракета на таком топливе, достигшая орбиты.

Компания Relativity Space, продвигающая долгосрочную перспективу жизни человечества на нескольких планетах, утверждает, что это "топливо будущего", которое легче всего производить на Марсе.

Ожидается, что ракеты Vulcan компании United Launch Alliance (ULA) и Starship компании SpaceX, находящиеся в разработке, также будут использовать это топливо.

Первая попытка запуска Terran 1 была прервана 8 марта из-за проблем с температурой топлива.

Затем, 11 марта, запуск был дважды отменен на последних секундах обратного отсчета, сначала из-за проблем с автоматикой, а затем из-за проблем с давлением топлива.

Ажиотажный спрос

Независимо от успеха первого полета Terran 1, собранные данные также будут использованы для разработки ее старшей сестры - Terran R.

Эта более крупная ракета, также разработанная компанией Relativity Space, будет способна выводить 20 000 кг на низкую околоземную орбиту.

По словам главы компании Тима Эллиса, они уже подписали контракты на сумму 1,65 млрд долл., большинство из которых касается Terran R.

Один из них - с компанией OneWeb, чья группировка спутников должна обеспечить интернет из космоса.

Ракеты этого типа "явно представляют наибольшую рыночную перспективу до конца десятилетия, поскольку сейчас наблюдается огромный дефицит в этом классе полезной нагрузки", - написал Тим Эллис в Твиттере.

Спутниковым операторам порой приходится годами ждать, чтобы получить место на больших ракетах типа Arianespace или SpaceX.

Поэтому в последние годы появились десятки новых компаний, чтобы удовлетворить растущий спрос.

По данным Euroconsult, количество запущенных спутников увеличилось с примерно 120 в 2012 году до более чем 2 700 в 2022 году.