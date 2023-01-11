Во вторник, 10 января французское правительство представило свою пенсионную реформу: пенсионный возраст будет повышен с 62 до 64 лет к 2030 году.

Премьер-министр Элизабет Борн подробно рассказала о своих планах заставить французов работать дольше, таким образом увеличив период пенсионных отчислений, необходимый для получения полной пенсии, до 43 лет.

Новое правило должно вступить в силу к 2027 году, а установленный законом пенсионный возраст будет повышаться на шесть месяцев каждый год, начиная с сентября 2023-о, и в итоге к концу десятилетия достигнет отметки в 64 года.

Резкая критика реформы со стороны ультраправых и ультралевых сопровождала протесты профсоюзов и граждан, обеспокоенных тем, что планируемые изменения сильнее всего ударят по малообеспеченным слоям населения.

Но повышение пенсионного возраста - это не только тенденция во Франции: стандартный возраст обязательного выхода на пенсию растёт в большинстве стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В каких странах Европы самый низкий и самый высокий пенсионный возраст? Каково ожидаемое число лет на пенсии? В каком возрасте европейцы покидают рынок труда?

Мы проанализировали имеющиеся цифры.

Каков минимальный пенсионный возраст в Европе?

Определение минимального пенсионного возраста в разных странах различно. В каждой стране существует своя практика в зависимости от типа пенсии, согласно данным ОЭСР и отчета Pensions at a Glance.

Оба источника используют данные за 2020 год - последние имеющиеся данные, анализирующие текущий и будущий пенсионный возраст для тех, кто начал своё рабочий стаж в возрасте 22 лет.

В настоящее время пенсионный возраст включает два типа: ранний и стандартный. Согласно отчету ОЭСР, возраст досрочного выхода на пенсию для мужчин варьируется от 59 лет в Литве до 63,7 лет в Германии. Для женщин он варьируется от 58 лет в Литве до 63,7 лет в Германии.

Во Франции в настоящее время возраст досрочного выхода на пенсию составляет 62 года как для мужчин, так и для женщин. Фактически, 62 года - это возраст досрочного выхода на пенсию почти в половине стран Европы, включая Швецию, Португалию, Норвегию, Италию, Грецию и Австрию.

В фактическом возрасте выхода на пенсию наблюдается больший разброс по сравнению с возрастом раннего выхода на пенсию и в большей степени отражает возраст обязательного ухода на пенсию.

Для мужчин он варьируется от 52 лет в Турции до 67 лет в Норвегии и Исландии.

Для женщин он составляет 49 лет в Турции, тогда как в Норвегии и Исландии самый высокий пенсионный возраст - 67 лет.

Выше ли пенсионный возраст во Франции, чем в других странах ЕС?

Средний показатель по ЕС составляет 64,3 года для мужчин и 63,5 года для женщин.

Согласно данным ОЭСР, во Франции пенсионный возраст в настоящее время составляет 64,5 года для мужчин и женщин.

Это означает, что во Франции пенсионный возраст несколько выше, чем в среднем по ЕС. Но он все же ниже, чем в некоторых других странах-членах блока, например, в Германии, где этот показатель - 65,7 лет как для мужчин, так и для женщин.

За исключением Турции, минимальный текущий пенсионный возраст в Европе составляет 62 года для мужчин и 60 лет для женщин.

В большинстве европейских стран, по которым имеются данные ОЭСР, текущий пенсионный возраст составляет 65 лет и более.

Среди стран-членов ЕС Греция, Италия, Люксембург и Словения имеют самый низкий текущий пенсионный возраст - 62 года как для мужчин, так и для женщин.

Ожидаемые годы пребывания на пенсии значительно увеличились?

Ожидаемые годы пребывания на пенсии - это ожидаемая продолжительность жизни с момента фактического ухода с рынка труда. Этот показатель значительно вырос с течением времени.

В 1970 году мужчины в странах ОЭСР в среднем располагали 12 годами жизни после ухода с рынка труда, тогда как к 2020 году они могли рассчитывать провести на пенсии уже 19,5 лет.

Ожидаемая продолжительность жизни женщин на момент ухода с рынка труда была заметно выше: в 1970 году она составляла 16 лет в среднем по странам ОЭСР. А к 2020 году она увеличилась до 23,8 лет. При этом разрыв между мужчинами и женщинами также несколько увеличился.

Ожидается, что после выхода на пенсию женщины проживут на 4 года дольше мужчин

Разница между женщинами и мужчинами в ожидаемых годах пребывания на пенсии варьируется от 2,0 лет в Ирландии до 7,5 лет на Кипре.

К 2020 году европейские женщины, как правило, могут рассчитывать прожить на 4,3 года дольше, чем мужчины, после ухода с рынка труда.

В то время как средний показатель по ЕС - 4,6 лет между мужчинами и женщинами на пенсии, во Франции гендерный разрыв в пользу женщин составляет 3,6 года.

Интересно, что ожидаемая продолжительность жизни на пенсии для обоих полов варьируется по всей Европе. Для мужчин она колеблется от 14 лет в Латвии до 24 лет в Люксембурге. Для женщин она варьируется от 18,9 лет в Латвии до 28,4 лет в Греции.

Ожидается, что в Бельгии, Франции, Греции, Италии, Люксембурге и Испании женщины проведут на пенсии 26 лет и более.

Франция вошла в тройку лидеров по "ожидаемым годам пребывания на пенсии", показав очень высокие результаты и заняв второе место среди мужчин (23,5 года) и третье место среди женщин (27,1 года) в сравнении с европейскими соседями.

Каким будет возраст выхода на пенсию к 2060 году?

По оценкам ОЭСР, к середине 2060-х годов нормальный пенсионный возраст в странах, входящих в состав организации, увеличится в среднем примерно на два года.

По прогнозам, самый высокий пенсионный возраст будет в Дании - 74 года для мужчин и женщин. Во многих странах будущий фактический пенсионный возраст может составить около 65 или даже 66 лет.

В ЕС ожидается, что к 2060 году пенсионный возраст составит 66,1 года для мужчин и 65,9 года для женщин. Во Франции, согласно прогнозам, пенсионный возраст достигнет 66 лет для мужчин и женщин в тот же период.