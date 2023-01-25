Где в Европе больше всего людей старше 100 лет?

Ей было 118: сестра Андрэ, французская монахиня, скончалась во сне 18 января 2023 года. Ее настоящее имя - Люсиль Рандон, она была самой старой француженкой, а также самым старым человеком на Земле.

За последние несколько десятилетий в Европе и в мире неуклонно растет число долгожителей и "супердолгожителей" - людей, возраст которых превышает 110 лет. И эта тенденция к росту, согласно прогнозам учёных, будет сохраняться. Фактически, по данным европейского статистического агентства "Евростат", к 2050 году в странах Евросоюза будут проживать более 500 тысяч человек в возрасте 100 лет и старше. Сегодня их чуть менее 130 тысяч. Но в мире уже сегодня более 530 тысяч людей, отметивших вековой юбилей.

Во Франции чаще всего доживают до 100 лет

Мы использовали данные за 2021 год, согласно цифрам "Евростата", а также статистических ведомств Великобритании, Швейцарии, Норвегии, Исландии и России.

Неудивительно, что наиболее населенные европейские страны имеют также и наибольшее число столетних жителей. Странным может показаться порядок расположения в рейтинге, ведь сравнительно небольшая Франция занимает первое место, опережая и Россию, и Германию, если судить в абсолютных величинах. Во Франции долгожителей старше 100 лет - 25.976 человек, в ФРГ - 20.465, а в 145-миллионной России - около 23.000. Италия на четвёртом месте с 17.177 долгожителями.

На другом конце спектра - небольшие страны Европы, где проживает наименьшее число столетних граждан: например, на Мальте их всего 116, в Люксембурге - 84, а в Исландии - 43.

Во всех странах ЕС в 2021 году проживало 129.664 людей старше 100 лет.

Но абсолютное количество столетних людей в той или иной стране не подходящая основа для сравнения. Важнее установить связь между общей численностью населения и числом столетних жителей в каждой из стран.

В какой стране самая большая доля столетних людей?

Чтобы выделить страну с самой высокой долей долгожителей, посмотрим на количество людей в возрасте старше 100 лет в расчете на 100.000 жителей. В этом случае одна страна выделяется очень четко: Греция занимает первое место по числу столетних жителей - 126 человек на 100.000 населения. Далее с большим отрывом следуют Португалия и Ирландия, которые соответственно на втором и третьем местах: столетних португальцев 49 на 100.000 жителей, ирландцев - 44 на 100.000.

Чем можно объяснить такое большое число столетних людей среди жителей Греции? Возможно, всё дело в достоинствах знаменитой средиземноморской диеты с большим количеством оливкового масла и морепродуктов? Для расчетов мы использовали информацию, предоставленную "Евростатом", который собирает данные статистических управлений стран ЕС. Статистика по Греции будет в ближайшее время проверена, и мы опубликуем обновление.

Греческие геронтологи заинтересовались феноменом особого долголетия жителей острова Икария. Вот какие факторы, влияющие на продолжительность жизни, отмечает доктор Христодулос Стефанадис:

"Окружающая среда, общительность и коммуникабельность, постоянные контакты во время местных праздников, скромное питание, полуденный сон, прогулки, физические упражнения - всё это элементы, которые нелегко найти и в других местах. Похоже, именно они влияют на благополучие жителей. Ещё одним важным фактором является низкая доза радиации в северной части острова. Хотя мы знаем, что радиоактивность вызывает рак и другие повреждения, похоже, что очень малые дозы способствуют хорошему здоровью."

Средний показатель по странам ЕС - 22 долгожителя на 100.000 населения, примерно такой же как в Великобритании (23) и Швейцарии (22). Для сравнения, в России на 100.000 жителей - 16 старше 100 лет.

В нижней части рейтинга находятся страны с наименьшим числом столетних граждан в расчёте на 100.000 населения: в Чехии этот показатель - всего 8, в Болгарии - 5, в Хорватии - 3.

Женщины - королевы столетних в Европе... и в мире

При более внимательном рассмотрении данных выясняется также, что женщины чаще празднуют столетний юбилей, значительно превосходя число мужчин-долгожителей. В ЕС женщины составляют более 76% всех 100-летних пенсионеров!

Причём во многих европейских странах женщины составляют более 80% в группе столетних граждан, а в Эстонии - вообще рекордные 91,6%.

Такая большая разница объясняется несколькими факторами. Во-первых, продолжительность жизни у мужчин ниже, чем у женщин. Во-вторых, женщины, которым сейчас исполнилось 100 лет, гораздо меньше пострадали от Второй мировой войны и других войн ХХ века. Наконец, женщины, в целом, значительно реже страдают от последствий алкоголизма и курения.

Поэтому неудивительно, что вновь именно женщина стала самым старым человеком на планете после смерти сестры Андрэ. Новый старейший житель Земли - испанка по имени Мария Браньяс Морера: ей 115 лет. Ещё одна женщина, которой принадлежит абсолютный рекорд по долголетию - француженка Жанна Кальман, которая умерла в 1997 году в рекордном возрасте 122 лет!

Старейшая жительница РФ скончалась в Кабардино-Балкарии в 2019 году: согласно официальным данным Нану Шаова дожила до 128 лет. Также в 2019 году в Астраханской области на 125-м году жизни скончалась старейшая на тот момент россиянка - этническая казашка Танзиля Бисембеева.

Однако и эти рекорды оспариваются некоторыми. Так, посол в Германии от Демократической Республики Конго, который утверждает, что одному из его соотечественников уже стукнуло... 145!