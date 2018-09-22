"55 лет - и ни минутой больше", "Путин, где наши пенсии?" В Москве прошла акция противников пенсионной реформы. На митинге, по разным данным, собрались от 3 до 10 тысяч человек. Акция была организована по инициативе коммунистической партии. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее не раз называл пенсионную реформу "людоедской".