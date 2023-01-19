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Работа

В каких странах Европы больше всего забастовок? Как это влияет на их экономику?

Access to the comments Комментарии
 Антон Хмельнов  & Servet Yanatma
Демостранты в Париже с призывами к восстанию и неповиновению (2019 год)
Демостранты в Париже с призывами к восстанию и неповиновению (2019 год)   -   Авторское право  Ian Langsdon / EPA via MTI

Четверг 19 января стал во Франции днём ещё одной общенациональной забастовки - на этот раз в качестве реакции общества на планы правительства президента Макрона реформировать пенсионную систему, повысив пенсионный возраст. Забастовки могут продолжаться и после 19 января: крупнейший профсоюз Франции назвал четверг лишь отправной точкой.

Забастовки проходят и в Великобритании: в декабре 2022 года в Англии впервые за последние 106 лет бастовали медсестры. В последние недели бастовали также железнодорожники, а учителя и медицинские работники собираются провести забастовку в феврале.

Забастовки - это важная часть наследия и трудовой жизни Европы. В ряде стран Евросоюза, в том числе в Испании и в ФРГ, в ходе недавно прошедших забастовок граждане требовали (в первую очередь) повышения зарплаты и улучшения условий труда.

Но в каких странах Европы проводится больше всего забастовок? Можно ли сказать, что забастовки более распространены в тех или иных странах? Как изменилось количество потерянных из-за забастовок рабочих дней за последние десятилетия?

Производственные акции как правило измеряются количеством "неотработанных дней" или "рабочих дней, потерянных из-за забастовок и локаутов". Количество неотработанных дней сильно варьируется от года к году. Таким образом, тенденции во времени более значимы, чем простое сравнение годовых данных.

Рабочие дни, потерянные из-за забастовок в Европе

Согласно набору данных, подготовленному Институтом Европейской конфедерации профсоюзов (ETUI), за последние 20 лет рейтинг стран, в которых чаще всего происходят забастовки, несколько изменился.

В период с 2000 по 2009 год среднегодовое число неотработанных дней на 1 000 работников было самым высоким в Испании, где в среднем было потеряно 153 рабочих дня. За ней следует Франция - здесь забастовки "съели" за год 127 дней.

Дания (105 дней) заняла третье место. Далее (с отрывом) следуют Бельгия и Финляндия - по 70 дней простоя.

В Великобритании в 2000-2009 годах из-за забастовок в среднем терялось только 28 рабочих дней в год. В Германии этот показатель составил всего 13 дней, а в Нидерландах - восемь дней. В некоторых странах, таких как Швейцария и Польша, было потеряно менее 10 дней.

В период с 2010 по 2019 год больше всего рабочих дней из-за забастовок потерял Кипр - в среднем 275 дней в год. Франция следует за островной страной в этом периоде с 128 потерянными днями.

Во всех остальных странах, по которым имеются данные, из-за забастовок было потеряно менее 100 рабочих дней. Более чем в 15 странах в этот период было менее 20 "неотработанных" дней, в том числе 18 дней в Великобритании и 17 дней в Германии.

За текущее десятилетие имеются данные за два года (2020 и 2021), а по некоторым странам данные отсутствуют. Самый высокий среднегодовой показатель потерянных дней из-за забастовок был в последние годы во Франции (79 дней), за ней следуют Бельгия (57 дней), Норвегия (50 дней), Дания и Финляндия (по 49 дней).

Потерянные дни во Франции, Великобритании, Германии и Испании

Если посмотреть на последние два десятилетия, данные ETUI показывают, как количество дней, потерянных работодателями из-за забастовок, менялось год от году во Франции, Германии, Великобритании и Испании.

Во Франции количество потерянных дней на 1 000 обеспеченных работой граждан достигло среднегодового показателя в 364 дня в 2010 году. В Испании в начале 2000-х годов число потерянных дней также было значительным: 295 дней в 2000 году, 365 дней в 2002 году и 304 дня в 2004 году.

В последние два десятилетия в Великобритании и Германии было относительно меньше потерянных дней, если сравнивать с Францией и Испанией: в каждой из этих стран число "неотработанных" дней - 57.

Количество рабочих дней, потерянных из-за забастовок, снижается

Как видно из приведенного выше графика по выбранным четырем странам, количество рабочих дней, потерянных из-за забастовок, сокращается. Данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сравнивающие 1990-е годы и 2008-2018 годы, наглядно демонстрируют эту тенденцию.

Среднее количество рабочих дней, потерянных из-за забастовок, в расчете на 1 000 трудящихся граждан во многих странах за эти два десятилетия значительно снизилось.

В Испании и Турции наблюдалось наибольшее сокращение потерянных рабочих дней. В Испании этот показатель снизился с 309 до 76 дней. В Турции произошло ещё более резкое снижение с 223 дней до 10 дней.

В Дании показатель понизился со 169 до 105 дней, что говорит о том, что в этой стране по-прежнему сильна культура проведения забастовок.

Бельгия является исключением из этой тенденции. Рабочие дни, потерянные из-за забастовок, увеличились за этот период с 31 до 98 дней.

В Великобритании в период с 1990-х годов по вторую декаду 21 века среднее количество потерянных рабочих дней сократилось с 30 до 20 (в год). По данным Управления национальной статистики Великобритании, в 2017 году число работников, объявивших забастовку, упало до самого низкого уровня с 1890-х годов.

Право на забастовку и коллективные переговоры

Право на забастовку необходимо обществу для того, чтобы требовать повышения заработной платы и улучшения условий труда. Коллективные переговоры делают работников сильнее в переговорах с работодателями.

Международная организация труда ООН (МОТ) располагает данными об уровне охвата стран коллективными переговорами: статистика учитывает доле наёмных работников, оплата и условия труда которых регулируются одним или несколькими коллективными договорами.

Европейские страны, как правило, имеют самые высокие в мире показатели.

В 2020 году (или в последний доступный для статистики год) уровень охвата коллективными переговорами был выше 90% в пяти странах Евросоюза. Италия (99%) занимает первое место, за ней следуют Франция и Австрия (обе - по 98%). Показатель составляет 52% для Германии и 27% для Великобритании.

Турция и Литва (обе страны - по 7%) имеют самые низкие показатели охвата коллективными договорами в Европе.

Насколько можно сравнить данные на международном уровне?

Как отмечает ОЭСР, на международную сопоставимость данных о забастовках влияют различия в определениях и измерениях. Институт Европейской конфедерации профсоюзов (ETUI), Международная Организация Труда и ОЭСР предоставляют полную информацию о том, как собираются их данные и что они отражают.