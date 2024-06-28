Президент Украины в объятиях будущего генсека НАТО

"О положении Союза": Встреча Зеленского с Рютте и другими лидерами ЕС. Переговоры Украины о членстве. Польза расширения. На Юге жарко, на Севере мокро

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Программу ведет из Брюсселя Штефан Гробе: Марк Рютте добился этого! Уходя с поста премьер-министра Нидерландов, он назначен следующим руководителем НАТО. Этот переход стал формальностью после того, как его единственный соперник в гонке за этот пост, президент Румынии Клаус Йоханнис, сошел с дистанции, не сумев разогнаться.

Лидеры НАТО официально поприветствуют Рютте в Вашингтоне за своим столом на саммите, который состоится примерно через неделю.

Возглавив мощнейшую в мире военную организацию, заядлый велосипедист из Нидерландов, наверное, больше не будет давать такие случайные интервью местной прессе.

Вопрос: Почему вы хотели эту работу?

Сначала я не очень-то на неё стремился, но, учитывая всё происходящее в Украине и нестабильность в мире, а также сомнения некоторых людей о том, что мне это под силу, я подумал: "Нельзя вот так просто отбросить эту идею. Это, конечно, невероятно интересная должность".

Для Украины назначение Рютте, яростного критика Владимира Путина, стало отличной новостью. В конце концов, нидерландец описал так называемый российский мирный план как «абсолютно безумный». Такие слова Украина любит слышать.

Переговоры о членстве в ЕС

На этой неделе, когда в Брюссель приехал президент Зеленский, для Киева было еще больше хороших новостей. Евросоюз официально открыл переговоры о вступлении в него Украины.

Это событие было названо историческим. Но в реальности это будет долгий путь, и конца ему не видно.

Тем не менее, завершающая свое председательство в ЕС Бельгия заявила, что сам факт начала переговоров повысил моральный дух. Министр иностранных дел Хаджа Лахбиб:

Мы знаем, что впереди нас ждет много работы. Но мы полны решимости её сделать. Мы непоколебимо уверены, что и Украина сможет этого добиться. Мы будем поддерживать вас на каждом этапе пути. Вы не одиноки. Мы с вами.

Но есть сомнения в том, что Украину поддержит Венгрия, следующий председатель Евросоюза. Будапешт мешал поддержке Киева всякий раз, когда мог. Изменится ли это?

Ко мне присоединяется Теона Лаврелашвили, политолог из Католического университета в Левене и научный сотрудник Центра европейских исследований Вилфрида Мартенса.

Гробе: Итак, ЕС начал переговоры о вступлении Украины и Молдавии всего за несколько дней до того, как к Венгрия перейдет председательство в Совете. Это совпадение?

Лаврелашвили: Я бы сказала, что это не совпадение. Мы знаем, что приоритетом для Венгрии являются главным образом Западные Балканы, особенно Сербия. Поэтому я думаю, что лидеры ЕС были, скажем так, достаточно конструктивны и умны, чтобы начать переговоры о принятии Молдавии и Украины, пока Венгрия еще не председатель.

Гробе: Поскольку начало переговоров является лишь небольшим шагом на долгом пути к членству, может ли Венгрия по-прежнему сорвать этот процесс?

Лаврелашвили: Я думаю, Штефан, что вы справедливо отметили, какими долгими будут эти шаги. В том, что касается роли Венгрии, то её нужно рассматривать в широком контексте. Кроме того, важно, кто станет еврокомиссаром по расширению. Но я бы сказал, да, у Венгрии будут определенные инструменты влияния на процесс расширения в ближайшие месяцы.

Польза расширения

Гробе: Помимо Венгрии, есть еще одно препятствие на пути расширения – определенная усталость от Украины в некоторых странах. Насколько это опасно для Киева?

Лаврелашвили: Это в определенной степени опасно в долгосрочной перспективе. Но в краткосрочной перспективе, начнется основная часть переговоров о членстве, открытие и закрытие их глав. Это будет сложный бюрократический и технический процессе. Но это даёт огромные возможности Украины, а также Молдавии. Перед ними раскрывается огромное окно в процессе сближения с Евросоюзом. Конечно, мы знаем, что к них опыта не хватает. Я думаю, нам следует это учитывать, особенно когда речь идет об окружающей среде, сельском хозяйстве. И я думаю, что Брюсселю нужно будет очень много помогать этим странам.

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Гробе: Когда мы реально сможем ожидать, что Украина станет государством-членом ЕС?

Лаврелашвили: Это сложный вопрос. И я думаю, что у нас не может быть никаких установленных сроков. Это зависит от многих факторов. С одной стороны, у нас есть политическая готовность Европейского Союза. А с другой стороны, мяч в руках и на половине поля Украины. Многие зависит от темпов реформ, а также от ситуации с безопасностью, от того, как она будет развиваться. Мы обсудили одно из важных препятствий на пути интеграции в ЕС. Но расширение как таковое сопряжено с проблемами безопасности и бюджетными соображениями со стороны ЕС. Так что проблемы существуют. Поэтому назвать конкретные сроки сложно. Но, опять же, самое главное – получить как можно больше пользы от самого процесса переговоров о расширении и подготовки к членству Украины, а также других стран, которые собираются вступить в ЕС.

На Юге жарко, на Севере мокро

Прежде чем мы закончим, поговорим об экстремальной погоде, которую мы наблюдаем в эти дни начала лета.

В то время как южная половина Европы страдала от изнуряющей жары, проливные дожди и низкие температуры наблюдались на большей части севера. На юго-востоке Швейцарии грозы и ливни вызвали сильное наводнение и оползень, в результате чего погибло несколько человек. Ключевая автомагистраль с севера на юг, ведущая в Италию, была затоплена и разрушена.

Но с тех пор в городах и селах началась большая уборка. Воды многих рек и ручьев отступили, но ситуация оставалась напряженной. Власти продолжают оценивать ущерб, ремонт основных дорог займет не менее трех-четырех недель.

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Так что где бы вы ни путешествовали по Европе этим летом, будьте осторожны"…