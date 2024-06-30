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Срочная новость. Первый тур досрочных выборов во Франции: наблюдается рост явки

Голосование на участке в Страсбурге, 30 июня 2024 года.
Голосование на участке в Страсбурге, 30 июня 2024 года. Авторское право AP Photo/Jean-Francois Badias
Авторское право AP Photo/Jean-Francois Badias
By Alexander Kazakevich
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Повторят ли французские ультраправые свой успех на европейских выборах? Сможет ли левый блок им помешать? Удастся ли сторонникам президента Макрона мобилизовать центристов? К концу дня станет известно, кто из 4000 тысяч кандидатов попадёт во второй тур этих судьбоносных для страны выборов.

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Позади 3 недели беспрецедентной избирательной кампании, перевернувшей политический пейзаж Франции. Эммануэль Макрон неожиданно распустил нижнюю палату парламента после провала его соратников на выборах в Европарламент 9 июня и триумфа ультраправых, делая ставку на то, что, отправляя депутатов в Брюссель и Страсбург, избиратели нередко голосуют "протестно", а перекраивать национальный парламент, который занимается "домашними" делами французы не захотят.

На практике новая избирательная кампания, проходившая в стиле блицкрига, подтвердила те тенденции, которые проявились на евровыборах: вместо мобилизации былого президентского электората и тяге к "стабильности" – кристаллизация трёх политических блоков.

Причём среди них есть явный фаворит – "Национальное объединение", а либералам-макронистам отведена роль аутсайдеров.

Вот что важно знать на момент, когда по всей стране открылись избирательные участки:

  • Ультраправое "Национальное объединение" упрочило своё доминирование даже по сравнению с выдающимся успехом на евровыборах. Опросы в среднем прочат партии Марин Ле Пен и Жордана Барделлы 36% – это вдвое больше, чем националисты набрали в 2022 году. Пока сложно точно перевести эти цифры в количество мест в нижней палате парламента, но пока больше всего шансов получить абсолютное большинство (289 мандатов) именно у "Нацобъединения". 

    Не помешали подъёму партии, которая находится на пороге власти, и попытки "переписать" на ходу свою программу, увязав реализацию таких знаковых обещаний, как отмену повышения пенсионного возраста, с "реальным" положением дел в экономике страны.

  • Левые партии смогли объединиться в т.н. "Новый народный фронт" (отсылка к правящей левой коалиции в 1936-1938 гг.) в рекордные сроки, несмотря на то, что шли на минувшие евровыборы вразнобой. В широкую коалицию с единой программой и едиными кандидатами вошли, в частности, "Непокорённая Франция" Жан-Люка Меланшона, социалисты, коммунисты, "зелёные" и движение Рафаэля Глюксманна, который возглавлял список социалистов на евровыборах и опередил меланшонистов – в последние годы самую мощную силу на левом фланге – на 4 процентных пунктов.

    Но позитивная динамика сошла на нет – отчасти из-за обвинений в "расточительстве" (речь о стоимости предлагаемых социальных мер), "антисемитизме" (так оппоненты интерпретировали ряд высказываний представителей "Непокорённой Франции" о нападении ХАМАС на Израиль и войне в Газе), а также внутренних трений – нежелания партнёров по коалиции видеть Жан-Люка Меланшона в качестве своего лидера (и потенциального кандидата в премьеры), а также возникновения "диссидентских" левых кандидатов, выдвинувшихся в нарушение принципа "один округ – один кандидат от "Нового народного фронта". Под конец кампании – самой короткой в истории Пятой республики – за левый альянс были готовы проголосовать чуть больше 28% голосов, это меньше, чем объединённый результат левых на евровыборах (31,5%).

  • За президентский лагерь свой голос отдать намерены порядка 20% избирателей. Причём кампанию ведёт более популярный, чем Эммануэль Макрон, премьер-министр Габриэль Атталь. Сам президент, который поначалу заявил, что не будет активно вмешиваться в процесс, регулярно появлялся в СМИ и выступал с критикой "экстремистов" с обоих концов политического спектра, а также пытался убедить общественное мнение и собственных министров и депутатов, многие из которых вскоре лишатся работы, что роспуск Национального собрания и перевыборы – единственный способ "прояснить" политическую ситуацию и вывести страну из тупика.

  • Далеко позади этой тройки – традиционные правые. В партии "Республиканцы", политическая история которой восходит к де Голлю, Шираку и Саркози произошёл раскол. Лидер партии Эрик Сьотти решился на союз с ультраправыми, но остальные видные фигуры выступили резко против. Независимым "республиканцам", которые не растворились под брендом "Нацобъединения" прочат 7% голосов. 

  •  Всего будут избраны 577 депутатов. Выборы проходят по мажоритарной системе – в одномандатных округах и в два тура. По сути это 577 отдельных электоральных процедур: 558 в континентальной Франции, 8 – в заморских территориях и 11 – за границей, где голосует диаспора.

  • Явка на этих выборах ожидается высокой. В МВД Франции отчитались, что рекордные 2,6 млн избирателей проголосует по доверенности. Это в четыре раза больше, чем на парламентских выборах 2022 года. Право голоса есть у более чем 49 миллионов французских граждан.

  •  Парижская биржа заканчивает месяц с худшими показателями за два года. В июне она упала на 6,42% на фоне политической турбулентности в стране.

  • За этими выборами следит вся Европа, поскольку голос Франции – в тандеме с Германией – во многом определяет политику континента. И впервые за многие десятилетия этот голос от традиционных умеренных сил с правого и левого толка может перейти к националистам.

 

ПОСЛЕДНИЕ ОБНОВЛЕНИЯ

  • Жордан Барделла, лидер "Национального объединения", проголосовал на участке в парижском пригороде Гарш (департамент Сена – Сен-Дени).
Лидеры основных партий традиционно голосуют утром.
Лидеры основных партий традиционно голосуют утром.AP Photo/Aurelien Morissard
  • Мэр Ниццы Кристан Эстрози заявил, что охрана избирательных участков будет усилена после инцидента в одной из школ.

Как сообщает BFMTV, полиция задержала члена комиссии, который попытался помешать открытию избирательного участка и напал на его председателя.

  • По состоянию на 12:00 явка на выборах в европейской части Франции составила 25,90%, что на 7,5 пункта выше, чем в 2022 году (18,4%).
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