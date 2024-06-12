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Погода в Европе: кто-то изнывает от жары, кто-то по колено в воде

На острове Мальорка аэропорт Пальмы приостановил работу из-за наводнения в терминалах и на парковке, 11 июня 2024 г.
На острове Мальорка аэропорт Пальмы приостановил работу из-за наводнения в терминалах и на парковке, 11 июня 2024 г. Авторское право Wikimedia Commons
Авторское право Wikimedia Commons
By Euronews и AP, EBU
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На Турцию обрушилась сильная жара, температура на 8-12 градусов превышает среднюю для сезона. На Кипре три деревни эвакуированы после пожара в районе Пафоса. А в Испании разверзлись хляби небесные: в Мурсии задействовано "жёлтое" предупреждение, на острове Мальорка аэропорт приостановил работу.

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На Турцию обрушилась сильная жара, температура на 8-12 градусов превышает среднюю для сезона.

Западное и южное побережья страны уже неделю находятся во власти экстремальных температур, но столбики термометров продолжают подниматься. По прогнозам, аномальная жара сильнее всего ударит по Эгейскому и Средиземноморскому регионам. Специалисты опасаются лесных пожаров.

В Анталии загорелся курортный поселок Олимпос. Большинство деревянных домов сгорело в течение нескольких часов.

:аркий день в Стамбуле, Турция, 7 июня 2024 г.
:аркий день в Стамбуле, Турция, 7 июня 2024 г.Francisco Seco/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

На Кипре три деревни эвакуированы после пожара в районе Пафоса. Пожарная служба отреагировала оперативно, направив на место происшествия шесть единиц техники, три дополнительные машины Департамента лесного хозяйства и самолет Службы охраны животного мира.

В настоящее время с огнем борется одно воздушное подразделение и наземные силы, для оказания помощи привлечены все доступные подразделения Пафоса.

Президент Республики Кипр обратился к королю Иордании с просьбой о помощи в тушении пожара. Он находился в этой стране с запланированным государственным визитом. Глава иорданского государства распорядился направить на Кипр дополнительные самолеты. Также ожидается прибытие двух самолетов из Греции.

А в Испании наоборот: разверзлись хляби небесные. В Мурсии было задействовано "жёлтое" предупреждение о дожде. Накануне в северо-западных районах за один час выпало рекордное количество осадков, больше всего пострадали Каласпарра и Альтиплано.

Фермеры Каласпарры оценивают ущерб, нанесенный посевам. Больше всего пострадали плоды позднего срока созревания, говорят специалисты. Значительный ущерб нанесён также инфраструктуре.

Все оливки пришлось выбросить, как и овощи, которые здесь были посажены. Все уничтожено...
фермер из Каласпарры

На острове Мальорка аэропорт Пальмы приостановил работу из-за наводнения в различных терминалах и на парковке во вторник. Пассажирам рекомендуют проконсультироваться с авиакомпанией преждем, чем ехать в аэропорт.

По данным Балеарского территориального центра Государственного метеорологического агентства (Aemet), здесь тоже был побит рекорд проливных дождей: 43,8 л/м2 осадков выпало за один час.

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