Погода в Европе: кто-то изнывает от жары, кто-то по колено в воде

На Турцию обрушилась сильная жара, температура на 8-12 градусов превышает среднюю для сезона. На Кипре три деревни эвакуированы после пожара в районе Пафоса. А в Испании разверзлись хляби небесные: в Мурсии задействовано "жёлтое" предупреждение, на острове Мальорка аэропорт приостановил работу.
На Турцию обрушилась сильная жара, температура на 8-12 градусов превышает среднюю для сезона.
Западное и южное побережья страны уже неделю находятся во власти экстремальных температур, но столбики термометров продолжают подниматься. По прогнозам, аномальная жара сильнее всего ударит по Эгейскому и Средиземноморскому регионам. Специалисты опасаются лесных пожаров.
В Анталии загорелся курортный поселок Олимпос. Большинство деревянных домов сгорело в течение нескольких часов.
На Кипре три деревни эвакуированы после пожара в районе Пафоса. Пожарная служба отреагировала оперативно, направив на место происшествия шесть единиц техники, три дополнительные машины Департамента лесного хозяйства и самолет Службы охраны животного мира.
В настоящее время с огнем борется одно воздушное подразделение и наземные силы, для оказания помощи привлечены все доступные подразделения Пафоса.
Президент Республики Кипр обратился к королю Иордании с просьбой о помощи в тушении пожара. Он находился в этой стране с запланированным государственным визитом. Глава иорданского государства распорядился направить на Кипр дополнительные самолеты. Также ожидается прибытие двух самолетов из Греции.
А в Испании наоборот: разверзлись хляби небесные. В Мурсии было задействовано "жёлтое" предупреждение о дожде. Накануне в северо-западных районах за один час выпало рекордное количество осадков, больше всего пострадали Каласпарра и Альтиплано.
Фермеры Каласпарры оценивают ущерб, нанесенный посевам. Больше всего пострадали плоды позднего срока созревания, говорят специалисты. Значительный ущерб нанесён также инфраструктуре.
На острове Мальорка аэропорт Пальмы приостановил работу из-за наводнения в различных терминалах и на парковке во вторник. Пассажирам рекомендуют проконсультироваться с авиакомпанией преждем, чем ехать в аэропорт.
По данным Балеарского территориального центра Государственного метеорологического агентства (Aemet), здесь тоже был побит рекорд проливных дождей: 43,8 л/м2 осадков выпало за один час.