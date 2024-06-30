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Ливни и паводки на юге Швейцарии: есть жертвы

После схода оползня в долине Маджа спасатели обнаружили в воскресенье два тела.
После схода оползня в долине Маджа спасатели обнаружили в воскресенье два тела. Авторское право Michael Buholzer/Keystone via AP
Авторское право Michael Buholzer/Keystone via AP
By Euronews
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Четыре человека погибли в результате вызванных сильными ливнями наводнений и оползней, которые обрушились на Швейцарию и север Италии. Тела трёх человек были обнаружены после схода оползня в италоязычном кантоне Тичино. Ещё один погибший и пропавший без вести числятся в кантоне Вале.

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Четыре человека погибли в результате вызванных сильными ливнями наводнений и оползней, которые обрушились на Швейцарию и север Италии.

Тела трёх человек были обнаружены после схода оползня в италоязычном кантоне Тичино. Ещё одни погибший и пропавший без вести числятся в кантоне Вале.

Дороги закрыты, кемпинги эвакуированы, обрушилась часть автомобильного моста Вислетто, сообщила полиция. Рано утром в воскресенье было объявлено об эвакуации жителей зоны, где продолжается поисково-спасательная операция.

Три другие долины региона оказались недоступны для автотранспорта.

Дальше к северу Рона вышла из берегов, затопив шоссе и железнодорожную линию.

Наводнения, грозы и оползни также затронули различные регионы на севере Италии. Пожарные сообщили, что провели около 80 выездов, эвакуировав десятки людей в Пьемонте.

По словам местных властей, между Монтанаро и Сан-Бениньо-Канавезе были спасены двое взрослых и 3-месячная девочка, которые застряли в машине из-за поднявшихся вод реки Орко. Несколько деревень оказались отрезанными от внешнего мира из-за переполненных рек, ураганного ветра и оползней в регионе Валле-д'Аоста.

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