By Euronews и EBU

Новостное издание левого толка Fanpage заявило о видеодоказательствах антисемитизма со стороны некоторых членов молодежного крыла "Братьев Италии".

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони осудила расистские и антисемитские высказывания, сделанные некоторыми членами молодежной лиги правящей консервативной партии "Братья Италии".

Выступая перед журналистами в Брюсселе, Мелони заявила, что антисемитизм и расизм несовместимы с позицией партией после того, как два ведущих члена молодежной лиги ушли в отставку из-за предполагаемых антисемитских высказываний в адрес сенатора-еврея.

"Я много раз говорила и повторяю: я считаю, что те, кто испытывает расистские, антисемитские или ностальгические чувства, просто ошиблись домом, потому что эти чувства несовместимы с "Братьями Италии", они несовместимы с итальянскими правыми, они несовместимы с политической линией, которую мы четко определили в последние годы, и поэтому я не принимаю, что в этом вопросе есть двусмысленность", - сказала она.

Комментарии Мелони прозвучали после того, как в интернет-газете левого толка Fanpage появился репортаж, в котором утверждается о наличии видео- и аудиозаписей, на которых некоторые члены молодежной лиги используют расистские лозунги и делают нацистские приветствия.

Мелони на заседании в нижней палате парламента. 26 июня Roberto Monaldo/LaPresse

Однако Мелони также раскритиковала методы освещения событий в Fanpage.

"Я думаю, что если мы хотим назвать это журналистским расследованием, то такое же отношение и такое же расследование должно быть проведено во всех молодежных организациях других политических партий. Мы не знаем, что может выйти, и не узнаем. А знаете почему? Потому что в истории Итальянской Республики то, что Fanpage сделал с "Братьями Италии", - это первый случай", - сказала она.

Расследование на Fanpage, озаглавленное "Молодежь Мелони", вызвало потрясение в рядах "Братьев Италии" в то самое время, когда Мелони стремится закрепить за собой репутацию умеренного голоса на политической сцене ЕС.

Возмущение выразили и члены еврейской общины Рима, некоторые из которых призвали Мелони наказать членов молодежного крыла, разоблаченных в ходе расследования.

"Еврейская община Рима осуждает позорные проявления расизма и антисемитизма, появившиеся в результате расследования на Fanpage", - написал президент Виктор Фадлун на сайте X.

Он призвал партию принять "соответствующие меры", заявив, что обществу необходимо реагировать на дискриминацию.

"Братья Италии" ведут свою историю от Итальянского социального движения (MSI), сформированного в 1946 году как преемник фашистского движения Бенито Муссолини, правившего Италией более 20 лет.

Мелони неоднократно осуждала расистские и антиеврейские законы, принятые Муссолини в 1938 году, стремясь превратить свою партию в основную консервативную силу.

Но она также игнорировала призывы объявить себя "антифашисткой", что побудило некоторых ее критиков сказать, что она не смогла полностью дистанцироваться от неофашизма.