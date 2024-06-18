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"Нужно закрыть небо над Харьковом", - мэр города Игорь Терехов

Игорь Терехов, мэр Харькова
Игорь Терехов, мэр Харькова Авторское право Donogh McCabe
Авторское право Donogh McCabe
By Johanna UrbancikLiv Stroud, Denys Glushko
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Euronews поговорил с мэром Харькова Игорем Тереховым о последнем российском наступлении и о том, что нужно городу, чтобы пережить зиму.

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Украинский город Харьков, расположенный недалеко от российской границы, в мае пережил 20 дней воздушной тревоги. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Выступая на конференции по восстановлению Украины, Терехов подчеркнул, что, несмотря на остановку недавнего российского наступления, ситуация в Харькове по-прежнему остается критической.

Игорь Терехов, мэр Харькова: "К сожалению, ситуация сложная, потому что, к несчастью, каждый день у нас прилеты. Каждый день мы слышим взрывы в городе Харькове. Почти каждый день гибнут люди, есть раненые, разрушения огромные. Враг каждый день обстреливает Харьков. "

Несмотря на то, что Россия усилила атаки на Харьковскую область в течение нескольких недель в мае, Терехов сказал, что, насколько ему известно, не так много людей покинули второй по величине город Украины.

"Некоторые люди уехали, но это не очень большое количество. Большинство людей осталось", - добавил градоначальник.

Украинским военным удается постепенно вытеснять российские войска из Харьковской области. Об этом 17 июня заявил президент Владимир Зеленский. По данным ВСУ, в ходе последнего наступления российские войска понесли 4 000 потерь убитыми и ранеными.

Лучшее в Харькове - это жители города
Игорь Терехов
мэр Харькова

Терехов родился в Харькове, и теперь, будучи мэром города, он рассказал о том, что ему больше всего нравится в городе. "Лучшее в Харькове - это харьковчане", - сказал он и подчеркнул, что именно поэтому "нужно работать вместе, чтобы защитить Харьков, восстановить Харьков и вернуть жизнь в нормальное русло, как это было до войны".

Поддержка психического здоровья жителей Харькова

Ракеты, бомбы и беспилотники использовались для разрушения энергетической инфраструктуры и убийства мирных жителей. Харьковчане были вынуждены терпеть воздушные налеты, которые продолжаются в среднем 16 часов в сутки. Терехов знает, что это сказывается на психическом здоровье людей.

"Мы делаем все возможное, чтобы улучшить их эмоциональное состояние, чтобы они не чувствовали себя изолированными", - говорит мэр Харькова. В рамках этих мер он подчеркнул важность парков и зеленых зон в городе.

Образовательный процесс для детей, живущих в Харькове, был нарушен сначала пандемией COVID-19, а затем полномасштабным вторжением России в Украину в 2022 году. В Харькове была построена первая подземная школа, в которой около 900 учеников могут продолжать обучение в безопасности и без перебоев.

Я не хочу, чтобы Харьков был под землей
Игорь Терехов
мэр Харькова

"Я очень не хочу, чтобы наши дети учились под землей. Я не хочу, чтобы Харьков был под землей. Но это вынужденная мера. Мы это прекрасно понимаем, потому что другого выхода у нас сейчас нет", - сказал Терехов.

Мобилизация продолжается

Российские силы, как заявили в ВСУ, "завязли" на Харьковщине и несут "огромные потери". Но армии необходимы сотни тысяч людей. Весной Верховная рада приняла закон, ужесточающий правила мобилизации. Ей подлежат мужчины от 25-ти до 60-ти лет. По словам Терехова, мобилизация идет полным ходом. "Я хочу сказать, что мобилизация идет. Да, я помню первые дни войны, когда стояли очереди в военкоматы, когда была очередь на получение оружия. Мы раздавали оружие, и люди получали оружие, и шли воевать, защищать свою Украину, свой город, и мы это понимаем. Сегодня мобилизация идет, люди мобилизуются, и военкоматы занимаются этим".

Нам нужно закрыть небо над Харьковом, и нам нужно больше систем ПВО.
Игорь Терехов
мэр Харькова

Подготовка Украины к зиме

Предстоящая зима пугает многих украинцев. Лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвийчук призналась, что не уверена, как они переживут зиму без электричества. Ответ для многих - системы ПВО. Если у Украины будет возможность защитить свою инфраструктуру, украинцам не придется мерзнуть.

Терехов говорит, что для защиты Харькова и его жителей, конечно, нужны и системы ПВО: "Нам нужно закрыть небо над Харьковом".

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