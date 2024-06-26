Евро-2024. Сборная Украины выбыла из турнира

By Euronews

Футболисты сборной Украины сыграли вничью 0:0 с бельгийцами в заключительном матче в группе Е и покидают Евро-2024.

РЕКЛАМА

Сборная Украины в третьем матче чемпионата Европы по футболу сыграла вничью 0:0 со сборной Бельгии и покидает турнир, несмотря на набранные в трех матчах четыре очка.

В другом матче группы сборные Словакии и Румынии также сыграли вничью (1:1).

Все сборные в группе Е набрали по четыре очка, но Украина заняла последнее место в группе по дополнительным показателям: из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Первое место в группе заняла Румыния, второе и третье - Бельгия и Словакия.

Первый матч украинцы проиграли Румынии со счетом 0:3, во втором – одержали волевую победу над словаками 2:1.

Грузия выигрывает у португальцев

В группе F сборная Грузии после первого тайма ведёт в счёте в матче с Португалией 1:0. Гол на второй минуте забил Хвича Кварацхелия.

В другой игре в этой группе встречаются сборные Чехии и Турции. Там счёт пока 0:0.

На 20-й минуте сборная Чехии осталась в меньшинстве. Полузащитник Антонин Барак получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.