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Итоги саммита G7: Мелони продавила свою повестку и дала отпор "прогрессистам" и "хромым уткам"

Джорджа Мелони на итоговой пресс-конференции в рамках G7, 15 июня 2024 года.
Джорджа Мелони на итоговой пресс-конференции в рамках G7, 15 июня 2024 года. Авторское право AP Photo/Domenico Stinellis
Авторское право AP Photo/Domenico Stinellis
By Giorgia OrlandiAlexander Kazakevich
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Глава итальянского правительства назвала встречу лидеров крупнейших либеральных демократий мира "необыкновенной командной работой". Но солировала на саммите именно Мелони.

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"Это успех, теперь ЕС признаёт роль Италии" – подводя итоги саммита "Большой семёрки" в ходе пресс-конференции Джорджа Мелони заявила, что "городится" тем, что "наша нация в очередной раз сумела удивить и задать курс".

Встреча в Апулии, по словам многих обозревателей, была звёздным моментом итальянского премьера, усилившей своё влияние на волне успеха своей партии на евровыборах, чего нельзя сказать о гостях встречи, каждый из которых по-своему столкнулся с кризисом доверия избирателей. Так, Эммануэль Макрон был вынужден распустить парламент и назначить досрочные выборы, поскольку его соратники растеряли поддержку избирателей.

Важнейшим достижением саммита стало согласование гигантского кредита Украине в размере 50 миллиардов долларов за счёт использования замороженных российских активов.

Мы намерены и дальше поддерживать Украину. Мы решили укрепить наши усилия и действия, используя 360-градусный подход, чтобы пострадавшая страна смогла смотреть в будущее.
Джорджа Мелони
премьер-министр Италии

Если говорить о более слабых сторонах, то G7 обвинили в двойных стандартах, поскольку лидеры крупнейших либеральных демократий мира предложили усиленную поддержку Украине, но заняли более мягкую позицию в отношении войны в Газе.

Заметной точкой напряжённости стала работа над итоговой декларацией, в текст которой не было включено слово "аборт", когда речь шла о поддержке доступа женщин к медицинским услугам. Мелони, возглавляющая ультраправую партию "Братья Италии", настояла на более размытой формулировке. Эммануэль Макрон заявил прессе, что "сожалеет" об этом.

"Это грубая ошибка – вести [предвыборную] кампанию, используя такую ценную площадку, как G7", – отметила Мелони.

"Когда одну и ту же идею повторяют, ссылаются на предыдущие документы. Я искренне считаю, что все эти споры были полностью надуманными. На саммите ничего подобного не было", – добавила она.

То, что среди приглашённых лидеров впервые присутствовал папа римский, по общему признанию, повысило авторитет Мелони.

В целом премьер заявила, что саммит "вышел за рамки определённых предрассудков", а мировые лидеры смогли обсудить глобальные проблемы в южной итальянской деревне, что, по её словам, приведет к "конкретным результатам".

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