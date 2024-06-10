Мелони укрепила свое лидерство как в Италии, так и в Европе

By Euronews

Итоги голосования на европейских выборах также показали редкую стабильность политической системы.

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Консервативная партия "Братья Италии", возглавляемая премьер-министром Джорджей Мелони, вновь стала сильнейшей в стран, набрала 28% голосов на европейских выборах и подтвердив свой статус самой популярной политической силы после всеобщих выборов 2022 года.

Победа укрепила лидерство Мелони как в Италии, так и в Европе. На этой неделе она будет принимать саммит стран "Большой семерки" в Апулии с позиции наиболее стабильного лидера в Европейском союзе.

Наблюдатели отмечают, что на посту премьера Мелони смягчила политику и стала более прагматичной , в результате чего она завоевывает поддержку избирателей, которые не обязательно идентифицируют себя как ультраправые.

"Таким образом, нынешние выборы в Италии имеют два реальных значения. Для самой Италии это была демонстрация поддержки и силы нынешнего правительства спустя почти два года после его избрания, что удивительно для Италии. А второй был в Европе, он подтвердил роль Мелони как возможного моста между правоцентристами и крайне правыми", — говорит Маттео Вилла, старший научный сотрудник Института международной политики ISPI.

Ведущая оппозиционная Демократическая партия также оказалась сильнее, сократив отставание от "Братьев Италии".

По итогам голосования образуется поляризованный политический ландшафт, поскольку все другие партии не смогли добиться больших успехов или каких-либо успехов вообще, включая Лигу Маттео Сальвини и Движение пяти звезд.

"Это было своего рода сюрпризом с точки зрения положительных последствий для одних и отрицательных — для других. В частности, это было усиление поддержки двух крупнейших партий, а именно правящей партии "Братья Италии" Мелони и оппозиционной Демократической партии. Таким образом, эти двое выходят сильнее. Это также является результатом в пользу стабильности политической системы, что на самом деле весьма удивительно, потому что это означает, что две другие партии, которые правят вместе с Мелони, не намерены привести правительство к распаду, чтобы затем пойти на выборы", — Маттео Вилла, старший научный сотрудник Института международной политики ISPI.