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Союзники отдают Украине свои системы ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский Авторское право Jens Buettner/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
Авторское право Jens Buettner/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
By euronews
Опубликовано
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Румыния решила отправить в Украину одну из своих комплексов "Пэтриот". Передадут Киев свои системы ПВО и другие страны.

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Высший оборонный совет Румынии принял решение передать Украине один ракетный комплекс "Пэтриот". Такие системы использовались в учениях НАТО по противовоздушной обороне, проведённых Болгарией и Румынией в начале июня.

Система ПВО американского производства, которая будет отправлена ​в Украину, одна из нескольких, которыми обладает Румыния.

После её передачи Бухарест продолжит переговоры с союзниками по НАТО для получения похожей или аналогичной, для того, чтобы закрыть свои потребности защиты национального воздушного пространства.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал это решение, назвав его "принципиальной поддержкой Румынии".

Другие союзники, в том числе Германия, также предоставили Украине системы ПВО.

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