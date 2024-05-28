Джо Байден пока не подтвердил, приедет ли он в Швейцарию на встречу в верхах, посвященную шагам к установлению мира между Россией и Украиной

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Зеленский прибыл в Бельгию, чтобы вместе с премьер-министром объявить о поставке Украине 30 бовых самолётов F-16 к 2028 году и о выделении ей одного миллиарда евро военной помощи в этом году. Но на это наложены некоторые ограничения, поскольку многие западные страны не хотят, чтобы их оружие поражало цели в России.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо:

"Все, что охвачено этим соглашением, - это военные материалы, военная техника, которые должны использоваться украинскими силами обороны на территории Украины. Таково соглашение, которое мы заключили".

Зеленский сказал, что Путин делает все для срыва мирного саммита. По его словам, российский руководитель объявляет, что готов говорить о перемирии – но только на землях, которые он захватил в ходе войны.

Украинский президент также отметил, насколько вредно то, что западные страны настаивают на использовании оружия только на территории Украины, а не России, которая из-за этого получает преимущество.

Президент Украины Владимир Зеленский:

"Они стреляют по вам из артиллерийских орудий большого радиуса действия, их возможности, к сожалению, лучше; они в вас стреляют, а вы не можете им ответить, просто потому, что вы не имеете права применять дальнобойное оружие. Когда они стреляют, они либо убивают мирных людей, либо от снарядов гибнут наши военные, которые тоже люди и должны отступать, иначе они умирают под огнем. А дострелить до тех, что стреляет по вам, вы не можете. Вам приходится отступать, и вы ничего не можете сделать. Вы делаете шаг назад, и они продвигаются вперед; вы отступаете на несколько километров, и они продвигаются на несколько километров".

Корреспондент Euronews Шона Мюррей передаёт из Брюсселя:

"Президент Украины говорит, что он хочет мира – Украине нужно, чтобы война закончилась, а пока в ней гибнут тысячи мирных жителей. Но Владимир Зеленский добавляет, что для этого ему нужно оружие. Любой мир, по мнению украинского лидера, должен быть справедливым, а не навязанным Россией в рамках захвата части территории его страны".

Хотя США намерены принять участие в швейцарской встрече, запланированной на 16-17 июня, они пока не подтвердили, будет ли нынешний президент, убежденный сторонник Киева и трансатлантического альянса, представлять Америку.

Байден, скорее всего, примет участие в саммите G7 13-15 июня, но может пропустить швейцарскую встречу, чтобы вместо этого посетить сбор средств на предвыборную кампанию в Лос-Анджелесе вместе с Джорджем Клуни и Джулией Робертс, сообщает Bloomberg.

"Я бы хотел, чтобы президент Байден присутствовал лично, и я знаю, что Америка поддерживает мирный саммит, но мы не знаем, на каком уровне. И я думаю, что это не очень сильное решение, при всем уважении к каждому человеку в Соединенных Штатах Америки, потому что они нам очень помогают", - сказал Зеленский во вторник во время визита в Брюссель.

"Я считаю, что этому саммиту нужен президент Байден, и другим лидерам нужен президент Байден, потому что они ценят реакцию США, - продолжил украинский лидер. - Поэтому его отсутствие было равнозначно бурным аплодисментами Путину".

Швейцарская инициатива призвана развить формулу мира из 10 пунктов Зеленского и разработать дорожную карту для будущего мирного процесса. Основными темами повестки дня станут ядерная угроза, свобода судоходства, продовольственная безопасность и гуманитарная поддержка.

По данным Министерства иностранных дел Швейцарии, на данный момент свое участие в конференции подтвердили 70 государств и организаций из 160 приглашенных делегаций. Половина подтвержденных участников - европейцы, в том числе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Олаф Шольц.

Россия не была приглашена. В преддверии швейцарского саммита она провела встречу БРИКС для обсуждения иностранных дел.

Тем временем Китай и Бразилия, две страны, которые Запад обвиняет в нежелании осудить российское вторжение, опубликовали на прошлой неделе совместное заявление, в котором настаивают на необходимости включения Украины и России в любую мирную конференцию. Следуя политике Пекина, в заявлении не упоминаются оккупированные территории в Восточной Украине.

"Все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога и добиваться деэскалации ситуации вплоть до достижения всеобъемлющего прекращения огня", - написали представители двух стран.

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"Китай и Бразилия поддерживают проведение международной мирной конференции в надлежащее время, признанной как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон, а также справедливое обсуждение всех мирных планов".

'Вы либо за мир, либо за войну'

Возможная неявка Байдена, параллельные мероприятия России и китайско-бразильское заявление бросили тень на мирный саммит, поставив под сомнение то, что его результаты будут достоверно представлять всё международное сообщество.

Выступая во вторник, Зеленский вновь призвал все страны принять участие в саммите, даже если у них есть особое мнение или другие идеи относительно того, как должна закончиться война. Он сказал, что все еще ожидает официального ответа от Китая и Бразилии, но отметил, что "важен каждый голос", от больших до малых государств.

"Мы обращаемся к мировым лидерам: если вы хотите мира, то давайте встретимся на мирном саммите. Абсолютно справедливо, что мы готовим эту платформу вместе с другими партнерами", - сказал он, выступая на украинском языке. - Не нужно искать альтернатив. Пожалуйста, приходите на саммит, микрофон у нас открыт".

"Если вы хотите войны, вы пойдёте на это сборище мафии, которое сейчас организует Путин. Будьте уверены, что он боится этого мирного саммита", - добавил президент Украины.

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Затем Зеленский призвал страны, которые остались в стороне, высказаться и выбрать свою позицию. "Если их лидеры молчат, это еще хуже, - сказал он журналистам, - потому что вы либо за мир, либо за войну. Если вы молчите, значит, вас устраивает то, что происходит".

В ответ на высказывания Зеленского Европейская комиссия подчеркнула важность предстоящего мирного саммита. Она "очень интенсивно" работает, чтобы обеспечить "максимально широкое представительство".