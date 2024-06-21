By Euronews и АР, EBU

Любой, кто причастен к использованию инсайдерской информации для ставок на дату досрочных парламентских выборов в Великобритании, должен быть исключен из Консервативной партии. С таким заявлением выступил в эфире BBC NEWS премьер-министр Риши Сунак.

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Любой, кто причастен к использованию инсайдерской информации для ставок на дату досрочных парламентских выборов в Великобритании, должен быть исключен из Консервативной партии. С таким заявлением выступил премьер-министр Риши Сунак в эфире BBC NEWS. Он добавил, что “невероятно зол", узнав об обвинениях в отношении однопартийцев.

Это правильно, что соответствующие правоохранительные органы проводят надлежащее расследование. Если будет установлено, что кто-то нарушил правила, он не только столкнётся со всеми последствиями закона, я позабочусь, чтобы его исключили из Консервативной партии Риши Сунак премьер-министр Великобритании

Вопрос о ставках был задан главе правительства после того, как стало известно, что Комиссия по азартным играм Великобритании проводит расследование в отношении второго кандидата от консервативной партии за то, что она сделала ставку на дату выборов.

Решение о проведении всеобщих выборов в Соединенном Королевстве 4 июля Риши Сунак принял 22 мая. "Сегодня я встретился с Его Величеством, чтобы потребовать роспуска парламента", - заявил тогда 44-летний лидер консерваторов, выступая с крыльца Даунинг-стрит, 10.

Дата была строго засекречена, и даже члены правящей консервативной партии были застигнуты врасплох, поскольку голосование ожидалось осенью. Согласно избирательному законодательству Соединенного Королевства, премьер-министр имеет право назначить дату в течение пяти лет после предыдущих выборов. Многие тори заявили, что выборы назначил ее слишком рано, поскольку у него было время до января 2025 года.

Британские СМИ узнали, что речь идёт о кандидате от консервативной партии Лоре Сондерс, которая замужем за директором предвыборной кампании Консервативной партии Тони Ли. Её подозревают в нарушении правил тотализатора. Адвокат Сондерс заявила, что та будет сотрудничать со следствием. Сам Тони Ли взял отпуск в среду.

За две недели до всеобщих выборов, согласно соцопросам, консервативная партия отстаёт от оппозиционной Лейбористской партии на 20 пунктов.