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Юные украинцы занимаются в группе продлённого дня, где учатся, как защитить себя и выжить в условиях военного времени
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Видео. Юные украинцы готовятся к войне в группе продленного дня

Этот группа продлённого дня в Шепетовке, Западная Украина, собирается трижды в неделю, чтобы подготовить детей к жизни в раздираемой войной стране. Основанная в 2015 году младшим сержантом Еленой Драчук, она приобрела актуальность после российского вторжения в 2022-ом.

Этот группа продлённого дня в Шепетовке, Западная Украина, собирается трижды в неделю, чтобы подготовить детей к жизни в раздираемой войной стране. Основанная в 2015 году младшим сержантом Еленой Драчук, она приобрела актуальность после российского вторжения в 2022-ом.

Пока старшие дети обучают младших военным навыкам - например, сборке автомата Калашникова - Елена наблюдает за ними. Используя для тренировок деревянные винтовки, они отрабатывают все навыки серьезно, осознавая потенциальную угрозу жизни.

При поддержке правительства возникли в Украине возникли сотни таких молодежных групп, в которых участвуют 74 000 молодых людей по всей стране.

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