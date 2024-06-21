Почти 3 тысячи бывших заключённых пополнили ряды ВСУ

Бывшим заключённым позволили взять в руки оружие из-за нехватки бойцов на передовой. Россияне пытаются атаковать на нескольких участках фронта: идут бои за Часов Яр, активизировано наступление на Торецк.

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В Украине продолжается первая волна мобилизации отдельных категорий заключённых, согласно новому закону, принятому в мае.

Добровольцы из числа осуждённых по нетяжким статьям, подписавшие контракт с ВСУ, – вероятно, до конца войны – будут служить в специальных частях, которые будут возглавлять кадровые военные.

Заявление на условно-досрочное освобождение для участия в обороне Украины подали свыше 3 тысяч человек, а более 2750 уже выпустили из тюрем.

В последние месяцы измотанные украинские военные ежедневно сдерживают атаки россиян, у которых есть численное превосходство, в частности, в районе Часова Яра. При этом российские войска продолжают обстреливать гражданские районы и энергетические объекты по всей стране.

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на помощь союзников.

"Мы способны победить имперские амбиции России, и это вернёт мир и уверенность всей нашей Европе, – говорит он. – Сейчас мы работаем с командой, чтобы обеспечить поставку ещё нескольких Patriot".

В четверг в Румынии нашёлся дополнительный зенитный ракетный комплекс Patriot для нужд ВСУ.

В тот же день Белый дом объявил, что ракеты для ПВО будут предоставляться Киеву "в приоритетном порядке", а поставки другим странам будут откладываться.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал это решение США переориентировать поставки "новаторским".

"После месяцев напряженной работы мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Будет ещё больше систем и ракет для защиты Украины. Работа продолжается", – заявил дипломат.