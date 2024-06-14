Папа римский просит создавать ИИ, ориентированный на человека

By Euronews

Второй день саммита G7 посвящен ИИ, Китаю и миграции.

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Папа Римский Франциск призвал лидеров стран мира сохранять человеческое достоинство в первую очередь при разработке и использовании искусственного интеллекта, предупредив, что столь мощные технологии рискуют превратить человеческие отношения в простые алгоритмы.

Франциск выступил на специальном заседании ежегодного саммита, посвященном опасностям и перспективам искусственного интеллекта. Он стал первым понтификом, посетившим саммит G7.

Франциск сказал, что политики должны взять на себя инициативу по созданию ИИ, ориентированного на человека, чтобы решения всегда принимались людьми, а не машинами.

"Мы обречем человечество на будущее без надежды, если лишим людей возможности принимать решения о себе и своей жизни, поставив их в зависимость от выбора машин", - сказал он. "Нам необходимо обеспечить и сохранить пространство для надлежащего человеческого контроля над выбором, который делают программы искусственного интеллекта: От этого зависит само человеческое достоинство".

Саммит в Италии

Заключенное в четверг лидерами G7 соглашение об использовании прибыли от замороженных российских активов для получения кредита в размере 46 миллиардов евро на поддержку Украины уже назвали "историческим".

Совместные усилия, направленные на то, чтобы показать президенту России Владимиру Путину, что ведущие промышленные демократии мира поддерживают Украину, также стоят за подписанным в четверг долгосрочным соглашением об укреплении обороны Украины от вторжения России.

"Это сильный сигнал, который мы посылаем Путину, показывая ему, что он не может победить", — сказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, общаясь с прессой в кулуарах саммита.

Наряду с Украиной, в центре внимания в четверг оказался Ближний Восток: группа призвала ХАМАС принять соглашение о прекращении огня, предложенное президентом США Джо Байденом.

По сообщениям итальянских СМИ, в выводах саммита также будет содержаться призыв к Израилю уважать международное право и "отказаться от полномасштабного наступления на Рафах".

День второй: Африка, Китай и ИИ

Выступая в конце первого раунда заседаний, Мелони сказала, что рада тому, что лидеры G7 поддержали итальянский план Маттеи для Африки, который направлен на устранение коренных причин миграционных потоков с континента.

В этом году на саммите в Апулии Африка будет занимать важное место в повестке дня, и Италия намерена позиционировать себя в качестве главного европейского моста для установления новых партнерских отношений.

Italian Prime Minister Giorgia Meloni, left, talks to Britain's Prime Minister Rishi Sunak after watching a skydiving demo during the G7 world leaders summit at Borgo Egnazia. Luca Bruno/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Встреча G7, безусловно, запомнится значительным количеством приглашенных лидеров, посетивших саммит. Наряду с Папой Франциском к мероприятию присоединились лидеры Украины и стран Глобального Юга для расширенного обсуждения наиболее острых вопросов, с которыми сталкиваются эти регионы мира.

Однако в четверг открытие саммита сопровождалось критикой в адрес итальянского премьер-министра, которую обвинили в том, что она удалила из итоговой декларации саммита упоминание о гарантиях безопасных и легальных абортов.

Позже правительство Мелони оправдалось, заявив, что документ все еще находится на стадии согласования. Франция и Канада настаивали на включении этой ссылки, следуя договоренности, достигнутой на саммите G7 в Японии в прошлом году.

В связи со сбором лидеров на курорте Борго Эгнация были приняты жесткие меры безопасности, в том числе введена красная зона с ограниченным доступом и задействовано более 5 000 полицейских. В четверг вечером мировые лидеры были приглашены на ужин, который устроил президент Италии Серджо Маттарелла.