EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости

Trending

Latest stories

My Europe

Categories

Программы

Мир

Categories

Программы

Business

Categories

Программы

Next

Categories

Программы

Green

Categories

Программы

Здоровье

Categories

Программы

Культура

Categories

Программы

Путешествия

Categories

Программы

Видео
другие

Спецвыпуск

EventsСобытияподкасты
Loader

Find Us

РЕКЛАМА

В Португалии стартовало досрочное голосование на евровыборах

В Европарламент нового созыва отправится 21 депутат от Португалии.
В Европарламент нового созыва отправится 21 депутат от Португалии. Авторское право Jean-Francois Badias/The AP
Авторское право Jean-Francois Badias/The AP
By Saskia O'DonoghueEuronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

В Португалии после рекордно низкой явки на предыдущих выборах в Европарламент власти сняли ограничения для досрочного голосования. Более четверти миллиона избирателей решили воспользоваться этой возможностью.

РЕКЛАМА

С 6 по 9 июня около 350 миллионов граждан 27 стран-членов Евросоюза будут выбирать своих представителей в Европарламенте.

При этом в двух государствах – в Португалии и на Мальте – широкому кругу избирателей впервые разрешили проголосовать досрочно.

Более 252 000 португальцев зарегистрировались для участия в досрочном голосовании, это на 20% больше, чем на последних национальных выборах в марте этого года.

На предыдущих евровыборах в 2019 году в Португалии был зафиксирован самый низкий показатель явки с момента вступления страны в Европейский союз в 1986 году – 68,6% избирателей предпочли остаться дома. В целом по Европе показатель неявки приближался к 50%.

Агитационный плакат возле штаб-квартиры Социалистической партии в Лиссабоне, Португалия.
Агитационный плакат возле штаб-квартиры Социалистической партии в Лиссабоне, Португалия.Armando Franca/The AP

В этот раз португальские законодатели решили переломить эту тенденцию, предложив каждому гражданину,  – а не только традиционным "досрочникам", к примеру, тем, кто лежит в больнице или находится за границей, – проголосовать в любое время со 2 по 9 июня.

Голосовать можно на любом участке, а не только на том, к которому вы прикреплены, если у вас есть при себе удостоверение личности. Если проголосовать досрочно этой группе португальских избирателей по какой-то причине не удалось, ничего не мешаем им прийти на участки в основной день - 9 июня.

В какие дни голосуют европейцы?

На Мальте система тоже немного изменилась.

Избирательная комиссия островного государства разрешила избирателям, которые в основной день голосования – 8 июня – будут находиться за границей или на плановом лечении в больнице, проголосовать в субботу, 1 июня.

Пока неясно, сколько человек воспользовались этой возможностью. По данным СМИ, в одном только Лиссабоне в первый день досрочного голосования на участки пришли более 7 тысяч человек. Если это позитивно скажется на общих цифрах явки в Португалии и на Мальте, будет интересно посмотреть, примут ли на вооружение другие страны "либерализацию" досрочного голосования в следующем избирательном цикле.

Число евродепутатов, избираемых от каждой страны ЕС: Германия (96) и Франция (81) отправят в Брюссель и Страсбург самые представительные делегации парламентариев. Мальту, Кипр и Люксембург с небольшим населением будут представлять лишь по 6 законодателей.

Как проходят выборы в других странах ЕС?

В некоторых странах блока нет необходимости вводить досрочное голосование или вносить изменения в существующую систему.

Это особенно верно для Бельгии, Греции, Болгарии и Люксембурга, где голосование на выборах в ЕС является обязательным. Однако против тех, кто не всё же не дошёл до участка, редко принимаются меры.

Бельгия и Германия недавно присоединились к Австрии и Мальте, где возраст для участия в голосовании был снижен до 16 лет. Греки голосуют с 17 лет.

В разных странах ЕС также разные правила для тех, кто сам намерен стать кандидатом, и возраст опять же является ключевых фактором.

В большинстве стран кандидату должно быть 18 лет, но в Польше и Чехии право быть избранными имеют граждане, достигшие 21 года. В Румынии этот порог увеличивается до 23 лет, а в Италии и Греции – до 25.

В отличие от ряда национальных кампаний, евровыборы несколько "консервативны", когда речь идёт о методах голосования.

Фактически, только Эстония позволяет своим гражданам голосовать в электронном виде.

Около 13 государств, включая Германию, Испанию и скандинавские страны, разрешают голосовать по почте, в основном это делается в интересах граждан, проживающих за границей.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Девушки — налево, юноши — направо: молодые испанцы голосуют по гендерному признаку

Крайне правые метят на призовое место в Европарламенте. Кто их избиратели?

Четверо против фон дер Ляйен и тень ультраправых: дебаты кандидатов на главный пост в Брюсселе

Европейский парламент Явка Португалия Мальта Выборы в Европейский парламент 2024 демократия