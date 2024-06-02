В Португалии стартовало досрочное голосование на евровыборах

В Португалии после рекордно низкой явки на предыдущих выборах в Европарламент власти сняли ограничения для досрочного голосования. Более четверти миллиона избирателей решили воспользоваться этой возможностью.

РЕКЛАМА

С 6 по 9 июня около 350 миллионов граждан 27 стран-членов Евросоюза будут выбирать своих представителей в Европарламенте.

При этом в двух государствах – в Португалии и на Мальте – широкому кругу избирателей впервые разрешили проголосовать досрочно.

Более 252 000 португальцев зарегистрировались для участия в досрочном голосовании, это на 20% больше, чем на последних национальных выборах в марте этого года.

На предыдущих евровыборах в 2019 году в Португалии был зафиксирован самый низкий показатель явки с момента вступления страны в Европейский союз в 1986 году – 68,6% избирателей предпочли остаться дома. В целом по Европе показатель неявки приближался к 50%.

Агитационный плакат возле штаб-квартиры Социалистической партии в Лиссабоне, Португалия. Armando Franca/The AP

В этот раз португальские законодатели решили переломить эту тенденцию, предложив каждому гражданину, – а не только традиционным "досрочникам", к примеру, тем, кто лежит в больнице или находится за границей, – проголосовать в любое время со 2 по 9 июня.

Голосовать можно на любом участке, а не только на том, к которому вы прикреплены, если у вас есть при себе удостоверение личности. Если проголосовать досрочно этой группе португальских избирателей по какой-то причине не удалось, ничего не мешаем им прийти на участки в основной день - 9 июня.

В какие дни голосуют европейцы?

На Мальте система тоже немного изменилась.

Избирательная комиссия островного государства разрешила избирателям, которые в основной день голосования – 8 июня – будут находиться за границей или на плановом лечении в больнице, проголосовать в субботу, 1 июня.

Пока неясно, сколько человек воспользовались этой возможностью. По данным СМИ, в одном только Лиссабоне в первый день досрочного голосования на участки пришли более 7 тысяч человек. Если это позитивно скажется на общих цифрах явки в Португалии и на Мальте, будет интересно посмотреть, примут ли на вооружение другие страны "либерализацию" досрочного голосования в следующем избирательном цикле.

Число евродепутатов, избираемых от каждой страны ЕС: Германия (96) и Франция (81) отправят в Брюссель и Страсбург самые представительные делегации парламентариев. Мальту, Кипр и Люксембург с небольшим населением будут представлять лишь по 6 законодателей.

Как проходят выборы в других странах ЕС?

В некоторых странах блока нет необходимости вводить досрочное голосование или вносить изменения в существующую систему.

Это особенно верно для Бельгии, Греции, Болгарии и Люксембурга, где голосование на выборах в ЕС является обязательным. Однако против тех, кто не всё же не дошёл до участка, редко принимаются меры.

Бельгия и Германия недавно присоединились к Австрии и Мальте, где возраст для участия в голосовании был снижен до 16 лет. Греки голосуют с 17 лет.

В разных странах ЕС также разные правила для тех, кто сам намерен стать кандидатом, и возраст опять же является ключевых фактором.

В большинстве стран кандидату должно быть 18 лет, но в Польше и Чехии право быть избранными имеют граждане, достигшие 21 года. В Румынии этот порог увеличивается до 23 лет, а в Италии и Греции – до 25.

В отличие от ряда национальных кампаний, евровыборы несколько "консервативны", когда речь идёт о методах голосования.

Фактически, только Эстония позволяет своим гражданам голосовать в электронном виде.

Около 13 государств, включая Германию, Испанию и скандинавские страны, разрешают голосовать по почте, в основном это делается в интересах граждан, проживающих за границей.