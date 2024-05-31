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Крайне правые метят на призовое место в Европарламенте. Кто их избиратели?

Крайне правые метят на призовое место в Европарламенте. Кто их избиратели?
Авторское право euronews
Авторское право euronews
By Monica Pinna
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Крайне правые набирают силу по всей Европе, и у них есть все шансы нарушить политический баланс на предстоящих евровыборах. Каких последствий ждать в этом случае в ЕС? В поисках ответа корреспондент Моника Пинна побывала в Германии и Португалии. Об этом - ее репортаж.

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Популистская риторика, как ожидается, будет очень успешной на европейских выборах. Опросы показывают, что ультраправые партии и консерваторы могут стать третьей силой в следующем составе Европарламента.

Германия: AfD рвется к власти

На голосовании 9 июня Германия изберет самое большое количество евродепутатов среди стран-членов - 96. Из них 20 планирует взять немецкая ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (Alternative für Deutschland, AfD). Удастся ли им это? За считанные дни до голосования AfD занимает уверенные позиции в опросах общественного мнения, несмотря на скандалы с участием ее членов.

Недавно партию исключили из ультраправой группы «Идентичность и демократия» в Европарламенте из-за слов ее ведущего кандидата Максимилиана Краха. В интервью итальянской газете он заметил, что не все нацисты СС были преступниками...

При этом Крах остается ведущим кандидатом AfD. К какой Европе он стремится? "Нам нужно больше компетенций для членов ЕС, - объяснил он в интервью нашему каналу. - Нам нужно меньше компетенции в Брюсселе и больше конкурентоспособности. При этом нам поможет общий подход к торговым соглашениям, таможенным и внешнеполитическим директивам".

Антиммигрантские лозунги на марше ультраправых в Тюрингии.
Антиммигрантские лозунги на марше ультраправых в Тюрингии.Pinna, Monica/

В восточной земле Тюрингия у AfD есть все шансы стать главной политической силой на евровыборах, несмотря на то, что здесь партию взяли под наблюдение из-за связей с неонацистами. Бьорн Хёке, лидер AfD в Тюрингии и главный кандидат на выборах в федеральный парламент, приговорен к штрафу за намеренное использование запрещенного нацистского лозунга во время выступления. Пятью годами ранее другой суд постановил, что его с полным правом можно назвать "фашистом".

По мнению экспертов проекта "Тюрингия", изучающих феномен сильных симпатий к ультраправым в этой части Германии, демократия оказалась под давлением по всей Европе. "На местном уровне, в Тюрингии, в случае победы выдвиженец от AfD сможет своей подписью отменить общественное вещание, - говорит Фридрих Циллессен, редактор блога „Конституция“ и проекта "Тюрингия“. - Он сможет влиять на культурную политику в школах и по-другому расставлять приоритеты. Формально все это - законные опции, но они создают проблемы для нашей демократии".

Португалия: люди сказали "Chega!"

Из страны с глубоко укоренившимися ультраправыми традициями Моника отправилась в Португалию, где протестное голосование вывело радикальную правую группу Chega (в буквальном переводе название значит "Хватит!" - прим.) на центральную политическую арену. На всеобщих выборах в марте она получила 50 мест в парламенте, став третьей по величине политической силой страны.

Основатель и лидер Chega Андре Вентура говорит, что с его партией португальскую политику ждут ветра перемен. "Мы никогда не были супердемократической страной, - считает он. - Chega первой за всю историю демократии смогла раскачать нашу традиционную двухпартийную систему“.

Вентура основал Chega в 2019 году. За пять лет партия нарастила число сторонников с 1,3 % до 18% на последних всеобщих выборах. Лидер правоцентристской коалиции, победившей в этом году, отказался от союза с ультраправыми, зато популистские союзники Chega в группе "Идентичность и демократия" Европарламента полны энтузиазма.

"Демонтаж ЕС не нужен, - считает Вентура. - Но мы не можем позволить Брюсселю ууничтожить идентичность стран-членов, указывая, что им делать в том, что касается иммиграции, налогов, экономики. Они буквально говорят нам, что есть, а чего брать в рот не стоит!"

Несмотря на расколы и трещины в стане ультраправых, похоже, что сегодня для них началась белая полоса. Интрига в том, наберут ли радикалы достаточно голосов на евровыборах, чтобы влиять на политику и законодательство?

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