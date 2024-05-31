Избиратели с ограниченными возможностями

Не все участки для голосования в Евросоюзе оборудованы пандусами для инвалидных колясок и доступными урнами

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На следующей неделе многие люди с ограниченными возможностями не смогут «использовать свой голос» на выборах в Европейский парламент, даже если захотят и попытаются это сделать.

Бельгийский избиратель с инвалидностью Суфиан Эль-Амрани:

«Я не смогу голосовать. Такие решения принимает за меня мой законный опекун».

Суфиан Эль-Амрани принимал участие в нескольких выборах, но с 2016 года, когда суд перевёл его под опеку, он потерял на это право. Он борется за то, чтобы вернуть его себе, но для этого предстоит долгая тяжба. По мнению Суфиана, власти должны изменить отношение к таким, как он:

"Они боятся, что я сделаю неправильный выбор. На меня как будто наклеивают ярлык, предупреждая чиновников: мол, он не знает, как заполнять и опускать бюллетень, нуждается в помощи. Но мы должны отстаивать свои права и следить за тем, чтобы наши голоса были учтены".

Ситуация не одинакова во всем Евросоюзе. В 15 государствах-членах ЕС люди с умственными недостатками имеют полные права избирателей. Но в семи странах ЕС, включая Бельгию, люди с проблемами психики, находящиеся под опекой, имеют ограниченное право голоса. В четырех странах ЕС – Эстонии, Болгарии, Польше и на Кипре – они вообще не допускаются на избирательные участки.

Согласно недавнему докладу Агентства Европейского Союза по основным правам (FRA), в 2019 году около 800 тыс граждан ЕС с ограниченными возможностями не смогли проголосовать. Либо потому, что им не позволили, либо потому, что избирательные урны для них недоступны.

Ожидается, что в 2024 году ситуация будет лучше, но еще есть над чем работать, считает Саня Йовичич из Агентства FRA:

"Что можно сделать, так это дать право голоса каждому, а затем оказать ему поддержку в принятии решений. На участках должны быть люди, которым этот человек доверяет, которые помогут ему сделать выбор. Так можно гарантировать гражданину полноценное участие в избирательном процессе».

Агентство Евросоюза просит государства-члены устранить правовые и административные барьеры для людей с ограниченными возможностями, отмечая, что эту повысит доступность выборов для общества и обеспечит более высокую на них явку.