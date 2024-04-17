В ЕС инвалидам станет проще, препоны снимает единая карта

Право свободно перемещаться в пределах ЕС - краеугольный камень европейского гражданства. Но для многих людей с инвалидностью передвижение остается сложным. Мы отправились в Любляну и Брюссель, чтобы узнать, как там работает единая карта инвалида.

Новинки - европейская карта инвалида и европейская парковочная карта - призваны служить подтверждением инвалидности человека во всех странах ЕС. Во время путешествий они гарантируют своим владельцам те же права, которые имеют местные жители с ограниченными возможностями. Примож Ералич, герой нашего репортажа, почти полностью парализован ниже пояса после несчастного случая на лыжне. Он - участник пилотного тестирования новых карт, запущенного Словенией.

"Я на инвалидности уже около 16 лет, и мне приходилось трудно, особенно в путешествиях, подтверждать этот статус, - говорит Примож. - Теперь, когда я стал обладателем европейской карты инвалида, эта проблема снята".

Так выглядит единая карта инвалида. Euronews

Словения и еще 7 стран ЕС тестируют карты с 2016 года. Успех проекта побудил Брюссель распространить инициативу на остальную Европу. Карты гарантируют, в числе прочего, свободный и быстрый доступ в учреждения культуры и общественные заведения. "Мы стараемся сделать музейную среду максимально доступной, - говорит Жива Рогелж, руководитель Национальной галереи Словении. - Мы не только гарантируем бесплатный вход для людей с ограниченными возможностями, но и проводим для них индивидуальные экскурсии, бесплатные творческие мастерские".

Две - хорошо, одна лучше

Обладатели карты инвалида также получают доступ к транспортным услугам. Чтобы избежать путаницы и мошенничества, парковочная карта получит единый европейский дизайн. Этому рады в НПО, представляющей инвалидов в Словении. Правда, активисты надеются, что со временем две карты будут сведены в одну - так проще. "Мы хотим повысить осведомленность людей с ограниченными возможностями, - говорит Гаспар Облак, представитель НПО. - Хотим, чтобы к проекту присоединилось больше организаций. И мы верим, что в один прекрасный день карта инвалида и парковочная карта объединятся".

У новых карт - огромная аудитория пользователей. По оценкам экспертов, в Европейском Союзе инвалидность имеют 100 миллионов человек, это - почти 27 процентов населения блока в возрасте 16 лет и старше. По мнению Янниса Вардакастаниса, лидера Европейского форума по проблемам инвалидности, карточки - шаг в правильном направлении, но они не решают проблем инвалидов при переезде в другую страну ЕС на срок более трех месяцев.

"Карточки устраняют некоторые препятствия при путешествиях. Они облегчают жизнь, но не позволяют нам, инвалидам, пользоваться всеми правами на передвижение, учебу, работу. На новом месте все еще приходится делать подтверждение инвалидности. Наши физические ограничения как будто с нами не не путешествуют",- говорит он.

Карточка инвалида поможет миллионам европейцев, у которых есть невидимые глазу проблемы. Питер Пол Моенс страдает аутизмом. В прошлом полиция не раз интерпретировала его поведение как состояние опьянения. "Мы хотим, чтобы карта использовалась и службами экстренной помощи. В случае паники, стрессовых ситуаций ее можно применить в разговоре с полицией, в машине скорой помощи или в больнице. Так вы сможете доказать врачам или медсестрам свою инвалидность", - говорит Моенс.

Комиссар Далли: "Самый быстрый законопроект"

Полное внедрение карточек в ЕС может занять еще три с половиной года. Мы поговорили об этом с Эленой Далли, европейским комиссаром по вопросам равенства. Как, по мнению политика, эти карточки улучшат жизнь людей с ограниченными возможностями?

"Думаю, что именно в этом и заключается суть политики - в улучшении жизни людей. Люди с ограниченными возможностями - группа, для которой нам еще многое предстоит сделать в плане борьбы с изоляцией. Мы говорим о 100 миллионах людей с той или иной формой инвалидности! Эта карта станет еще одним шагом на пути к их полной интеграции в наше общество", - считает комиссар.

Комиссар Элена Далли. Euronews

Карты призваны повысить доступность. То есть ограничения существуют?

"Да, мы должны учитывать, что теперь, благодаря карте, все люди с ограниченными возможностями, посещающие ту или иную страну, будут пользоваться теми же правами, что и местные инвалиды. Это очень важно. Конечно, мы должны соблюдать договоренности, не выходить за рамки сделанного, так как дальше речь идет о компетенциях государств-членов", - отмечает Далли. - Но это определенно улучшение!"

Потребовалось много времени, чтобы добраться до этой точки?

"На самом деле эта директива, и я рада это признать, была одной из самых быстрых: я никогда не работала над законом, который прошел бы с такой скоростью! - говорит Даллли. - Это показывает, что государства-члены заинтересованы в карте, что она важна и значительно улучшит жизнь людей с ограниченными возможностями".