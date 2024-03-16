В РФ ужесточат наказание за попытку сорвать голосование на выборах

By Euronews

В Госдуме РФ после серии ЧП на избирательных участках в первый день выборов началась подготовка законопроекта, согласно которому за попытку сорвать голосование будут лишать свободы на срок до 8 лет.

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На президентских выборах в РФ - несмотря на наличие четырех кандидатов - нет ни одного реального оппозиционера. ЦИК зарегистрировал кандидатами на выборах главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, депутата Госдумы (КПРФ) Николая Харитонова и действующего главу государства, самовыдвиженца Владимира Путина.

Партии и движения, которые когда-то были заметны и представляли реальную оппозицию, фактически вычеркнуты из политической жизни, даже если формально все еще существуют.

Бельгийское телевидение встретилось в Санкт-Петербурге с Борисом Вишневским из партии "Яблоко", которая была довольно заметной силой в 1990-е годы, но в путинскую эпоху оказалась маргинализирована, а ее активисты подвергаются преследованиям.

Вишневский хорошо знает способы, которые применяют российские власти: во время муниципальных выборов в 2021 году в Санкт-Петербурге в бюллетене оказалось сразу два его двойника, очень похожие на него два "Бориса Вишневских". Однако тогда настоящему Вишневскому все равно удалось пройти в петербургское заксобрание. Технология "спойлеров" встречается на выборах в России нередко, отмечают журналисты.

Вишневский рассказывает, что несколько его коллег из "Яблока" подверглись уголовному преследованию, двое находятся под стражей. Он и сам чувствует опасность. По его словам, сегодня в РФ царит полная непредсказуемость, человек не может предугадать последствий, к которым могут привести его действия.

"Что-то совершенно безобидное может привести к уголовному преследованию. Бывают ситуации, когда люди совершают поступки, за которые других уже сажали в тюрьму, но их не преследуют", - говорит политик.

Панфилова: все нападавшие на избирательные участки задержаны

В первый день голосования - 15 марта - сообщалось о случаях, когда в избирательные урны выливали зелёнку и поджигали кабины для заполнения бюллетеней.

"Все задержаны, и, кто ещё посмеет, будут задержаны. Следственный комитет возбуждает соответствующие дела", - заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Задержанных она назвала "предателями" и "подонками".

В Госдуме РФ после серии ЧП на избирательных участках в первый день президентских выборов началась подготовка законопроекта, согласно которому за попытку сорвать голосование путём поджога или другим общеопасным способом предусматривается до 8 лет лишения свободы.