"О положении Союза": Израильскому премьеру может грозить арест. Соглашение Кишинева с Брюсселем об обороне. Гибридная война РФ против Молдавии. Подвиг союзников, увековеченный в монете

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Программу ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "На этой неделе мы снова стали свидетелями глубоких разногласий между государствами-членами ЕС по поводу продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. Причиной стало решение Международного уголовного суда запросить ордер на арест премьер-министра Израиля и его министра обороны, а также трех лидеров ХАМАС.

Реакция варьировалась от одобрения решения МУС, как это сделали Бельгия, Франция и Словения, до различных упреков, которые высказали Германия, Австрия и Чешская республика. Разобщенность также проявилась, когда Ирландия и Испания вместе с Норвегией решили признать Палестину независимым государством – то, что обсуждается уже довольно давно.

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис:

Откровенно говоря, мы должны сохранять надежду и мечту об осуществлении принципа двух государств в то время, когда, к сожалению, другие пытаются это подорвать. Ирландия предпочла бы движение вперёд в рамках мирного процесса. Но мы не можем ждать вечно. Со времени подписания соглашений в Осло прошло очень много времени, много десятилетий.

В отношении Украины европейского единства больше – на поверхности. Но в том, что касается поставок оружия, действия не всегда соответствуют словам. Украина жалуется, что западные союзники слишком долго принимают ключевые решения, в то время как Россия, похоже, усиливает наступление на северо-востоке.

На фоне непрекращающихся российских обстрелов и бомбардировок министр иностранных дел Германии во время визита в Киев сказала, что Украине необходимо усилить свою противовоздушную оборону – конечно, с помощью Запада.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок:

Некоторые ракеты и беспилотники, возможно, были сбиты средствами ПВО, но явно не все. Поэтому я призываю страны мира больше поддерживать противовоздушную оборону Украины.

Соглашение Кишинева с Брюсселем об обороне

Очень внимательно наблюдает за войной Молдавия, страна, зажатая между членом ЕС и НАТО Румынией и Украиной.

Бывшая советская республика уже давно игнорирует предупреждения Москвы о том, из-за более тесной интеграции с Западом этой стране грозит судьба Украины. Тем не менее, на этой неделе Кишинев подписал соглашение о оборонном партнерстве с Брюсселем – шаг, призванный теснее привязать страну к ЕС.

Молдавия является кандидатом на вступление в блок, и официальные переговоры, как ожидается, начнутся в следующем месяце.

Ко мне присоединяется Даниэла Видайку, исполнительный директор Фонда Сороса, Молдова.

Гробе: Насколько значимы переговоры о вступлении в Евросоюз для молдавской общественности, как люди видят членство в ЕС?

Видайку: Межправительственная конференция, которая состоится в ближайшее время, станет важнейшим политическим событием для проевропейских молдован. В последние годы население с нетерпением ждёт открытия европейских переговоров. В Молдавии сильна консолидация общества, ей удалось достичь очень хороших результатов в реализации национальных и внутренних реформ, благодаря чему страна преобразовывается. Переговоры действительно должны продвигаться вперед, чтобы стать необратимыми. Для молдаван, как для тех, кто живет на родине, так и для тех, кто уехал за границу, в страны-члены ЕС и уже имеет европейское гражданство, европейская интеграция - это очень важный стимул к развитию. Это самый, наверное, важный стратегический план с момента обретения независимости.

Гибридная война РФ против Молдавии

Гробе: Мы много слышим о российской дезинформации. Расскажите нам, что происходит?

Видайку: К сожалению, Молдавия является одной из европейских стран, наиболее пострадавших от российской пропаганды, которая в значительной степени координируется российскими партиями, российскими СМИ, российскими социальными сетями и влиятельными лицами. После российского вторжения в Украину Молдавия стала мишенью очень сложной, комплексной и агрессивной гибридной войны, которая подрывает ее развитие, ее социальную сплоченность, независимость и безопасность. А цель на самом деле состоит в том, чтобы усилить поляризацию населения и скептицизм в отношении европейской интеграции и фактически удержать страну под контролем России. Так что фейковые новости, дезинформация, российские манипуляции и вмешательство призваны использовать социальную, экономическую и политическую уязвимость Молдавии, чтобы держать страну в бедности и подорвать её европейское развитие.

Гробе: Приближается конституционный референдум, в октябре пройдут выборы. Как продвигается эта кампания, в какой степени ЕС участвует в дебатах?

Видайку: Да, действительно. В октябре 2024 года Молдавия собирается провести два важных голосования. Оба события считаются решающими для будущего Молдавии и состоятся в один и тот же день. У нас проевропейское правительство и президент, заявившая о намерении баллотироваться на второй мандат, есть гражданское общество и пресса, которые поддерживают европейскую интеграцию. И у нас есть пророссийские партии и российские СМИ, которые призывают население не идти на референдум, бойкотировать его или голосовать против референдума.

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Подвиг, увековеченный в монете

Мы больше не говорили бы о демократии в Европе, если бы не одно-единственное историческое событие: я имею в виду годовщину высадки союзников в Нормандии, которая ознаменовала начало конца Второй мировой войны и освобождения Европы от нацисты. Через несколько недель союзники отметят 80-летие "Дня D".

В дань памяти павшим и выжившим ветеранам британский Королевский монетный двор представил памятную монету с изображением солдат, высадившихся из десантного корабля.

В операции «Оверлорд» было задействовано более двух миллионов солдат, моряков, пилотов, медиков и других людей из десятка стран.

А 6 июня 1944 года почти 160 тыс военных высадились на пляжах под кодовыми названиями "Юта", "Омаха", "Золотой", "Юнона" и "Меч".

Несколько дней назад, когда монета уже была отчеканена, ее дизайн был воссоздан в Нормандии – на "Золотом" пляже. Вполне уместно. 35-метровое произведение искусства из песка служило напоминанием о храбрости и самопожертвовании союзных войск – в течение нескольких дней.

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Но монета всё равно долговечнее".