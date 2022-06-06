78 лет высадки в Нормандии

Во Франции отмечают юбилей высадки в Нормандии: 78 лет назад войска союзников начали на северо-западе Европы крупнейшую в истории десантную операцию.

Ветераны смогли приехать на берег Нормандии впервые за три года. Предыдущие два раза масштабы церемоний были ограничены из-за пандемии.

В этот раз памятные мероприятия проходят на фоне новой войны в Европе.

Чарльз Норман Шей, американский ветеран:

"Ситуация с Украиной очень печальна. Мне жаль людей. Я не знаю, зачем нужна эта война. Может, люди в принципе такие, им всё время нужно воевать, не знаю. Но сейчас мы видим, что происходит. В 1944-м я высадился на этот берег; тогда мы все думали, что принесём мир всему миру. Но это оказалось невозможно".

Чарльз Шей участвовал в высадке в секторе "Омаха", где союзники понесли 6-го июня 1944 года самые тяжёлые потери, но тем не менее сумели закрепиться и открыть Второй фронт. Именно на этом побережье после войны был организован мемориал и музей.