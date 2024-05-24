Боррель: "ЕС стоит перед "трудным" выбором: поддержка верховенства закона или поддержка Израиля"

"ЕС должен определить свою позицию в отношении призыва Международного суда ООН к Израилю прекратить наступление на Рафах", - Боррель

РЕКЛАМА

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что блоку предстоит сделать "трудный" выбор между поддержкой верховенства закона и поддержкой Израиля. Он заявил об этом спустя несколько минут после того, как Международный суд ООН постановил, что израильские войска должны прекратить наступление в Рафахе.

Выступая на мероприятии Европейского университетского института (EUI) во Флоренции, Боррель сказал: "Давайте посмотрим, каковы будут действия Европейского союза в ответ на решение Международного суда, которое было вынесено сегодня. Какова будет наша позиция?

Нам придется выбирать между нашей поддержкой международных институтов и верховенства закона и нашей поддержкой Израиля, и обе эти вещи (sic) будет довольно трудно совместить", - добавил он.

Выступление последовало за призывом базирующегося в Гааге высшего суда ООН к Израилю "прекратить военное наступление в Рафахе", ссылаясь на то, что палестинское население подвергается "непосредственной опасности". По оценкам ООН, около 1,4 миллиона палестинцев укрываются от войны в городе на юге Газы, который, как утверждает Израиль, является последним оплотом ХАМАС.

Боррель также признал, что принятие решений Евросоюза в ответ на войну в Газе было слишком медленным из-за глубоких разногласий между членами содружества по поводу конфликта.

Он призвал изменить процесс принятия решений по внешней политике ЕС, который требует единогласной поддержки всех 27 лидеров.

Так, например, Венгрия блокировала или откладывала ключевые инициативы ЕС в ответ на войну, включая санкции против израильских поселенцев, обвиняемых в агрессивных действиях, а также совместное обращение с призывом к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху отказаться от планов по захвату Рафаха.

Вступительная речь Борреля была прервана протестом со стороны пропалестинских активистов, которые осудили реакцию ЕС на разрушения и гибель людей в Газе. На это главный дипломат ЕС ответил: "Я прекрасно понимаю выраженную обеспокоенность".

Признание Палестины "противоречит" поддержке терроризма

Реагируя на яростную израильскую критику решения Испании, Ирландии и Норвегии признать государство Палестина, о котором было объявлено в среду, Боррель решительно отверг обвинения министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца в том, что этот шаг станет сигналом того, что "терроризм оплачивается".

"Для меня ясно одно: признание - это не поддержка ХАМАС, - сказал Боррель. - И в этой связи я вынужден оспаривать позицию израильского правительства, утверждающего, что признание - это подарок ХАМАСу или поддержка терроризма. Как раз наоборот".

"Необоснованно, совершенно необоснованно и неприемлемо говорить, что признание - будь оно контрпродуктивным или нет - это подарок ХАМАС или выражение антисемитизма, ничего подобного".

Он подтвердил, что признание было призвано усилить поддержку ЕС возглавляемой ФАТХ Палестинской автономии, которая рассматривается как противодействие ХАМАСу на палестинских территориях.

Боррель назвал Палестинскую автономию "ядром будущего возможного палестинского государства".

Боррель указал, что Словения тоже станет одной среди стран ЕС, которые могут последовать по пути Испании и Ирландии. В то же время глава европейской дипломатии отметил, что другие страны-члены считают признание происходящим в "контрпродуктивный" момент.