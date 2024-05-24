Израиль должен немедленно прекратить военную операцию в Рафахе - Международный суд ООН

By Euronews

Израиль должен немедленно прекратить военное наступление и другие действия в Рафахе - Международный суд ООН

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Международный суд ООН обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе на юге сектора Газа. В то же время суд не призвал к полному прекращению огня на всей территории анклава, как того требовала ЮАР на слушаниях на прошлой неделе.

Требование о прекращении огня является частью дела, возбужденного в конце прошлого года ЮАР, обвиняющей Израиль в совершении геноцида во время его военной операции в секторе Газа. Израиль категорически отвергает эти обвинения. На рассмотрение дела могут уйти годы, но ЮАР требует временных распоряжений о защите палестинцев, пока продолжаются судебные споры.

Израиль вряд ли выполнит решение суда, считают эксперты, но оно усилит давление на эту страну. Критика действий Израиля в секторе Газа растет – даже со стороны его ближайшего союзника, Соединенных Штатов.

Тем временем в Израиле заявляют, что никакая сила на земле не помешает стране защищать своих граждан и преследовать ХАМАС в секторе Газа.