Почему Центральная Европа находится в зоне повышенного риска фейк-новостей перед евровыборами?

Последние статистические данные показывают, что не менее половины населения таких стран, как Словакия, Польша и Чехия, подвержены дезинформации в Интернете. Почему так происходит? Разбираемся в Кубе.

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Согласно новым данным Центральноевропейской обсерватории цифровых медиа, в первом квартале 2024 года около 45% населения Чешской Республики подвергались воздействию дезинформации в Интернете.

В Словакии этот показатель был еще выше - около 58%.

По данным CEDMO, в марте словаки сообщили, что сталкиваются с большим количеством дезинформации, чем с настоящими новостями - это произошло впервые с августа прошлого года.

В отдельном отчете Digital Poland говорится, что до 84% поляков сталкивались с фейк-новостями, причем 9 из 10 респондентов поверили хотя бы одной ложной информации.

Полученные результаты свидетельствуют об опасной тенденции, которая вызывает особую тревогу в преддверии европейских выборов.

По словам д-ра Петера Креко, координатора Венгерской обсерватории цифровых медиа, страны Центральной и Восточной Европы подвергаются особому риску дезинформации из-за близости к России.

"Россия всегда была своего рода лабораторией для дезинформации, для пророссийских нарративов", - сказал он в интервью The Cube.

Креко объяснил, что ранее этот регион входил в советскую сферу влияния, и в каждой стране были коммунистические, просоветские режимы, остатки которых до сих пор можно увидеть среди некоторых нынешних политиков.

"Это страны, где у России просто лучше связи... и политики, которые вполне готовы распространять российские нарративы, - сказал он. - И я думаю, что, особенно в славянских странах, такие сообщения находят больший отклик, чем в других частях Европы".

Однако не только этот регион подвержен дезинформации, и не только пророссийской.

Ложные нарративы, касающиеся войны на Украине, изменения климата, иммиграции и общественного здравоохранения - например, фейковые новости о пандемии COVID-19 - могут быть столь же распространены на западе Европы, как и на востоке.

По мнению экспертов, эти темы обычно пропагандируются ультраправыми и особенно активно распространяются в преддверии выборов.

"Как видно из исследования, в Центральной и Восточной Европе нет ничего особенного, в том смысле, что все эти темы можно встретить и в Западной Европе, - говорит Креко, - Конечно, есть национальные варианты различных тем, но в целом они везде одинаковы".

На самом деле, по мнению экспертов, в наши дни мы все более подвержены дезинформации из-за того, что пассивно поглощаем и перевариваем информацию: мы превратились из "homo sapiens" в "homo videns" - людей, которые смотрят.

По словам доктора Роберта Райчыка, доцента Института журналистики и медиакоммуникаций Силезского университета в Катовице, для распространения ложной информации используются различные инструменты: убеждение, пропаганда и манипуляция.

Он утверждает, что сейчас, когда до европейских выборов остаются считанные недели, злоумышленники могут использовать ИИ для запуска тысяч микрокампаний со стратегиями микротаргетинга, направленными на потенциальных избирателей, а не одной большой избирательной кампании.

Креко также отметил, что политические игроки платят крупным технологическим платформам, таким как Facebook и YouTube, огромные суммы денег за рекламные кампании, многие из которых распространяют дезинформацию.

Несмотря на это, существуют различные способы защитить себя от фальшивых новостей.

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"Прежде всего, нужно использовать надежные источники информации, обычно мейнстримные СМИ, а не комментарии в Интернете, например, - сказал Райчык, - Медиаграмотность, образование и проверка фактов, на мой взгляд, являются лучшим решением проблемы дезинформации и могут обеспечить нам свободный выбор во время европейских выборов".

Он добавил, что мы должны быть уверены в том, что участвуем в политической жизни.

"Критическое мышление - это основная идея защиты от дезинформации. Конечно, я не предлагаю прекратить пользоваться интернетом и социальными сетями, но проверяйте информацию".

"Давайте возьмем за правило все проверять, проверять на фактах все сенсационное, невероятное или шокирующее, - добавил Райчик. - Давайте научимся правильно использовать социальные сети".