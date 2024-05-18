By Euronews

Ряд стран Евросоюза призывает пересмотреть ситуацию в Сирии вслед за подписанием соглашения с Ливаном. Цель - обуздание миграционных потоков и борьба с контрабандой людьми

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Правительства восьми стран-членов Европейского союза заявили в пятницу, что ситуация в Сирии должна быть подвергнута переоценке, чтобы обеспечить возможность добровольного возвращения сирийских беженцев на родину.

В совместном заявлении официальные лица Австрии, Чехии, Кипра, Дании, Греции, Италии, Мальты и Польши заявили, что они согласны на проведение анализа ситуации в Сирии. Это должно привести к "более эффективным способам обращения" с сирийскими беженцами, пытающимися добраться до стран Европейского союза.

Представители восьми стран, которые провели переговоры в рамках встречи на высшем уровне в столице Кипра, заявили, что ситуация в Сирии "значительно улучшилась", хотя полной политической стабильности достичь не удалось.

Министр внутренних дел Кипра Константинос Иоанну:

"Группа из восьми государств поддерживает усилия ЕС по развитию сотрудничества с третьими странами в целях скоординированной борьбы с сетями торговли людьми. В то же время сегодняшняя дискуссия свидетельствует о совпадении мнений относительно инициативы Республики Кипр по пересмотру статуса регионов в Сирии".

Восемь стран заявили, что ЕС должен еще больше усилить поддержку Ливана, чтобы "снизить риск большего увеличения потоков мигрантов из Ливана (и через Ливан) в ЕС".

Ранее в этом месяце ЕС объявил о выделении Ливану пакета помощи в размере 1 миллиарда евро, направленного на усиление пограничного контроля, чтобы остановить поток просителей убежища и мигрантов на Кипр и в Италию. До этого соглашения по сдерживанию нелегальной миграции были подписаны с Турцией, Тунисом, Египтом.