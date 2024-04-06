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Миграция: Кипр просит помощи. Лампедуза переполнена

Сотрудники береговой охраны Италии готовятся к буксировке лодок, перевозящих мигрантов
Сотрудники береговой охраны Италии готовятся к буксировке лодок, перевозящих мигрантов Авторское право Cecilia Fabiano/LaPresse via AP
By Euronews и AP
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Итальянские власти сообщили, что всего за полтора дня на остров Лампедуза прибыло более 1500 человек.

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Президент Кипра Никос Христодулидис встретится с Урсулой фон дер Ляйен в воскресенье в Афинах, чтобы обсудить "исключительно сложную ситуацию", связанную с резким ростом миграции на Кипр в частности и в Средиземноморье в целом. В понедельник Христодулидис посетит Ливан, чтобы обсудить те же проблемы.

Согласно официальным данным кипрских властей, менее чем за неделю (с 31 марта по 5 апреля) на остров прибыло более 800 человек, большинство из которых направлялись из Ливана. Более того, в пятницу Министерство внутренних дел Ливана выступило с заявлением об отказе "принимать обратно" мигрантов, так как страна "уже с трудом справляется с более чем двумя миллионами сирийских беженцев в пределах своих собственных границ". Ранее между Кипром и Ливаном существовало неформальное соглашение по вопросам нелегальной миграции.

Итальянские власти сообщили, что всего за полтора дня на остров Лампедуза прибыло более полутора тысяч человек, причем 333 - только в пятницу утром. 

Власти острова бьют тревогу, поскольку сотни людей прибывают ежедневно, а  местные миграционные пункты переполнены. Не помогает их разгрузить и то, что  регулярно новых нелегалов переправляют в другие центры на территории Италии.

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