Европейские выборы: миграция по-прежнему в центре внимания

By Euronews

Тема миграции остается в центре внимания нынешних выборов в Европарламент - недавно одобренный Миграционный пакт ЕС французские правые считают слишком мягким

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До европейских выборов остается менее двух месяцев, и кандидат от французских правых Франсуа-Ксавье Беллами хочет показать, что он жестко относится к иммиграции.

Член правоцентристской Европейской народной партии выбрал для этого символичное место: французский город Ментона на границе с Италией, который оказался в центре миграционных дебатов.

Партия Беллами выступает против недавно одобренного Миграционного пакта ЕС - эпохальной реформы, ужесточающей иммиграционные правила блока, которые французские консерваторы считают слишком мягкими.

Франсуа-Ксавье Беллами, евродепутат и глава списка "Республиканцев" на выборах в ЕП: "Мы выступаем против большинства положений этого пакта о предоставлении убежища и миграции, потому что здесь, на границе, мы видим беспомощность наших стран в миграционном кризисе. Мы считаем, что нам необходимо преодолеть это бессилие. Пакт о предоставлении убежища и миграции не позволяет нам найти решение для лучшей защиты наших границ".

Этот кандидат выступил против призыва своей же парламентской группы в Брюсселе, соавтора пакта, проголосовать за реформу. Пакт направлен на ускорение процесса предоставления убежища, а также на упрощение возвращения нелегальных мигрантов на родину. Он также требует от стран-участниц разделить ответственность за просителей убежища, либо принимая больше мигрантов, либо предоставляя дополнительное финансирование.

В долине Руайя, в часе езды от Ментоны, активист неправительственной организации Roya Citoyenne, оказывающей помощь мигрантам, которые пересекли границу, осудил как новый пакт, так и позицию Беллами в отношении иммиграции.

Жиби Бонне, член НПО Roya Citoyenne:"Это сделает их путь и их жизнь намного сложнее. Вы не сможете остановить поток таких отчаявшихся людей. Так или иначе, они либо найдут выход, либо погибнут в пути".

По данным властей Франции, в 2023 году на этом пограничном переходе было произведено 44 000 арестов, причем некоторых задерживали по нескольку раз. Острая тема миграции останется в центре внимания на этих европейских выборах, так как странам-членам предстоит одобрить окончательный вариант Пакта на голосовании в конце апреля.