Иммиграция, а не энергетика: что волнует жителей ЕС, согласно "Евробарометру"?

Euronews

Зимой европейцев ожидаемо больше беспокоили цены на газ, чем в во время волн жары. У многих тревожность теперь вызывают даже не климат или инфляция, а миграционный кризис и ощущение, что простых рецептов здесь нет.

Жителей Евросоюза всё меньше беспокоит энергетический кризис, резко обострившийся после начала полномасштабного вторжения России в Украину. По данным исследования "Евробарометр", опубликованного в понедельник, высокие цены на энергоносители и трудности с поставками опустились с третьего на шестое место в списке "основных проблем, вызывающих озабоченность на европейском уровне".

Серия опросов общественного мнения проводила в мае-июне в 27 странах-членах блока, затем полученные ответы сравнивались с результатами зимней серии, которая охватывала январь и февраль этого года.

Инфляция и высокая стоимость жизни остаются главной проблемой для 27% респондентов, за ней следует геополитическая ситуация (25%), которая в основном сводится для европейцев к рискам, связанным с разворачивающейся войной в Украине.

Однако за последние полгода обе эти темы слегка "просели", иммиграция, напротив, поднялась на третью позицию (24%). Это объясняется участившимися трагедиями в Средиземном море и разногласиями внутри ЕС относительно приёма и распределения просителей убежища по всему Союзу.

Брюссель инициировал пересмотр миграционных правил, отдельные правительства также выступают с собственными мерами регуляции. Но не все зарабатывают на этой теме политические дивиденды: так, в Нидерландах пало правительство во главе с Марком Рютте по прозвищу "Тефлон" после того, как партнёры либерала по правящей коалиции, представляющие центристские партии, не согласились с введением ограничений на воссоединение семей беженцев.

Пятёрку вызовов, наиболее волнующих европейцев, замыкают борьба с изменением климата (22%) и экономическая ситуация (17%).

При этом наиболее сильное снижение наблюдается в сфере энергетики: зимой проблемы на топливном рынке волновали 26% респондентов, а сейчас – лишь 16%. Греция – единственная страна-член ЕС, где энергетический кризис по-прежнему занимает первое место в рейтинге озабоченности наряду с вопросами иммиграции (25%).

Цены на газ снижаются уже несколько месяцев подряд: в пятницу торги на ведущей европейской площадке TTF завершились на отметке 33 евро за мегаватт-час. Год назад потребители наблюдали трёхзначные суммы.

Восстановившаяся стабильность на мировых рынках позволила странам пополнить свои подземные хранилища, не раскручивая инфляционную спираль: в настоящее время уровень запасов в ЕС составляет почти 80%, что на 20% больше, чем в 2022 году.

В целом, согласно "Евробарометру", граждане поддерживают общую энергетическую стратегию Брюсселя: 85% считают, что ЕС должен "массированно" инвестировать в возобновляемые источники энергии, а 82% полагают, что блок должен "как можно скорее" сократить зависимость от российского ископаемого топлива.

При этом 78% опрошенных заявили, что уже предприняли шаги по снижению энергопотребления в быту или планируют сделать это в ближайшем будущем.