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Россия вновь атаковала энергосистему Украины

Глава МИД Германии Анналена Бербок посещает поврежденную ТЭЦ под Киевом, иллюстрационное фото
Глава МИД Германии Анналена Бербок посещает поврежденную ТЭЦ под Киевом, иллюстрационное фото Авторское право Evgeniy Maloletka/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
Авторское право Evgeniy Maloletka/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
By euronews
Опубликовано
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В ночь на 22 июня войска РФ нанесли масштабный ракетно-дроновый удар по территории Украины. Между тем, Washington Post сообщил со ссылкой на украинские источники, что США ограничили радиус применения американского оружия по территории России 100 километрами.

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В ночь на 22 июня войска РФ нанесли масштабный ракетно-дроновый удар по территории Украины. В Укрэнерго заявили, что есть попадания по объектам оператора системы передачи в Запорожской и Львовской областях. Ранены двое энергетиков в Запорожской области.

Кроме того, по сообщению Ивано-Франковской ОВА, был нанесен удар по гражданской инфраструктуре Прикарпатья. В результате него частично разрушены несколько корпусов, а также другие постройки одного из учебных заведений.

Командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук написал в Телеграм, что Россия атаковала Украину 16 ракетами разных типов и 13 дронами-камикадзе типа "Шахед". 12 ракет и все дроны были сбиты.

В последние месяцы Москва вновь начала кампанию бомбардировок объектов энергосистемы Украины и вывела из строя, по словам президента Владимира Зеленского, половину энергетических мощностей страны.

Участившиеся российские атаки вынудили правительство ввести в крупных городах графики отключения электроэнергии и существуют опасения, что украинцы будут вынуждены замерзать зимой из-за отсутствия электричества.

Тем временем, Washington Post сообщил со ссылкой на двух неназванных украинских чиновников, что США ограничили радиус применения американского оружия по территории России 100 километрами. Как подчеркивается, этот запрет не позволяет наносить удары по ключевым российским аэродромам, с которых взлетают российские самолеты, несущие управляемые авиабомбы.

Разрешение США совершать удары по территории России западным оружием "однозначно изменило ситуацию" на фронте, рассказал изданию один из украинских военных чиновников. Но, по его словам, "ни дальнобойность, ни виды оружия не являются достаточными".

При этом в статье также отмечается, что американские чиновники назвали это ограничение "неверным".

Управляемые или корректируемые авиационные бомбы (КАБы) наносят основной урон позициям ВСУ. По оценке Владимира Зеленского, ВС РФ выпустили более 3200 таких бомб по территории Украины за май.

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