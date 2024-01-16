Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития предупреждает, что перебои с поставками из-за кризиса в Красном море, могут привести к дальнейшему росту инфляции в этом году.

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Уровень инфляции в Европе постепенно снижается, но призрак ее возможного роста все еще довлеет над экономикой Старого Света. На это обращают внимание участники форума в Давосе.

В интервью Euronews главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Беата Яворчик заявила, что новый риск представляет собой кризис в Красном море.

Беата Яворчик, главный экономист ЕБРР:"Базовая инфляция остается значительной, и все понимают, что борьба c ней - длительный и болезненный процесс. Кроме того, война на Ближнем Востоке и, в частности, перебои с поставками означают, что всегда существует опасность повышения цен на энергоносители, что подстегнет инфляцию".

Несколько судоходных компаний, таких как Maersk, Mediterranean Shipping Company (MSC) и Hapag-Lloyd, уже приостановили перевозки по Красному морю и Суэцкому каналу. Альтернативные маршруты пролегают вокруг африканского континента, что увеличивает время в пути и расходы.

Повышение цен на энергоносители в перспективе может свести на нет прогресс в сдерживании инфляции, и привести к росту потребительских цен.

Центробанки проявляют осторожность

За последние несколько месяцев базовая инфляция в ряде крупных стран значительно снизилась, в основном благодаря тому, что цены на сельскохозяйственную продукцию, природный газ и энергоносители вернулись на уровень, существовавший до вторжения России в Украину.

Однако Яворчик отмечает, что "центральные банки продолжают проявлять большую осторожность. Они не хотят преждевременно объявлять о победе над инфляцией". В основном это связано с тем, что инфляция в большинстве стран все еще превышает общепринятый целевой показатель в 2%.

В ряде стран базовая инфляция остается некомфортно высокой. Яворчик отметила, что снижение инфляции может быть гораздо более длительным и сложным процессом на фоне событий на Ближнем Востоке.

Искусственный интеллект и избирательные процессы

Стремительный прогресс в области искусственного интеллекта также является одной из ключевых тем Всемирного экономического форума в Давосе. Это, в частности, связано с несколькими кампаниями по дезинформации с помощью искусственного интеллекта, которые уже ведут многочисленные игроки, включая частных лиц, корпорации и правительства. К ним относится подделка изображений, а также попытки манипулировать рынками.

Как подчеркивает Яворчик, наибольшее беспокойство вызывает тот факт, что в этом году в 70 странах проходят важные выборы. ИИ могут использовать для клеветнических кампаний, направленных на подрыв репутации кандидатов, а также фальсификации или манипуляции данными и цифрами на выборах.

Беата Яворчик:"Думаю, главный вопрос, который волнует всех, - смогут ли либеральные демократии противостоять этой угрозе?"

Возвращаясь к теме европейской экономики, Яворчик отмечает, что в этом году дела, скорее всего, пойдут лучше, чем в прошлом, но трудности останутся.

Беата Яворчик:"Мы должны помнить, что цены на природный газ в Европе остаются в пять раз выше, чем в США, и это подрывает конкурентоспособность Европы". Деиндустриализация также остается очень серьезной угрозой для европейской экономики.

Среди других глобальных угроз эксперты называют резкий рост процентных ставок и высокую стоимость государственных заимствований.

Для ЕБРР одним из главных приоритетов наступившего года станет содействие "зеленому" переходу в Европе: более 50 % инвестиций в прошлом году было направлено на развитие "зеленой" экономики.