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Мятеж Пригожина: год спустя

Бец ЧВК "Вагнер" делает своместно "селфи" с Евгением Пригожиным
Бец ЧВК "Вагнер" делает своместно "селфи" с Евгением Пригожиным Авторское право AP/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
Авторское право AP/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Год спустя после мятежа ЧВК "Вагнер": его глава Евгений Пригожин бросил вызов военному руководству РФ.

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Прошел год с тех пор, как глава российской ЧВК Вагнер Евгений Пригожин поднял вооруженный мятеж , напрямую бросив вызов правлению президента РФ Владимира Путина.

Пригожин и его армия захватили военный штаб на юге и начали так называемый "марш за справедливость" в сторону Москвы с целью свержения руководства минобороны. Пригожин обвинил ведомство в том, что оно сознательно не снабжает боеприпасы воюющих в Украине его бойцов, которые в то время штурмовали Бахмут.

Утром 24 июня вагнеровцы по сути, взяли под контроль Ростов-на-Дону. Но всего несколько часов спустя конфликт был разрешён с результате сделки, заключённой при посредничестве белорусского лидера Александра Лукашенко. Возбуждённое ФСБ уголовное дело о военном мятеже закрыли. Пригожин с наёмниками ушли в Беларусь.

А два месяца самолёт, на борту которого, как сообщалось, находились Пригожин и его ближайшие соратники, разбился близ села Куженкино во время полета из Москвы в Санкт-Петербург. Все семь пассажиров и экипаж из трёх человек погибли.

По данным американской разведки, на борту самолёта произошел преднамеренный взрыв. Кремль отрицает какую-либо причастность к гибели Пригожина, его империя за год фактически развалилась.

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