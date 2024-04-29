Могут ли хакеры использовать фото отпечатков пальцев для кражи данных?

Могут ли мошенники извлечь отпечатки пальцев из ваших фотографий в Интернете, чтобы получить доступ к вашим телефонам и учетным записям? Разбираемся в Кубе.

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Знаменитый V-образный знак из двух пальцев, обычно используемый для пожелания мира, часто выбирают люди, когда позируют для фотографий.

Однако видео, широко распространяемое в WhatsApp и других социальных сетях, предостерегает от его использования.

В нем утверждается, что мошенники могут использовать фотографии для получения высококачественных копий их отпечатков пальцев, которые затем используют для взлома телефонов и учетных записей, кражи денег и данных.

Но насколько обоснованы эти утверждения? Проще говоря, в теории это возможно, но на практике маловероятно.

Уинстон Черчиль часто использовал этот знак AP/AP1941

По словам Сары Моррис, профессора цифровой криминалистики в Университете Саутгемптона, хакеры теоретически могут извлечь копии наших отпечатков пальцев из селфи, которые мы публикуем в Интернете, но только в очень специфических условиях.

"Это должно быть подходящее освещение, подходящая камера, хорошее разрешение, удачный угол наклона пальца и близость пальца к камере, - сказала она The Cube. - Должно совпасть много конкретных условий, чтобы это сработало".

"Для большинства телефонов получить такой уровень разрешения, подняв руку, когда вы находитесь на достаточном расстоянии от камеры, будет очень и очень сложно", - добавила она.

Франк Брайтингер, доцент кафедры цифровой криминалистики и расследований Лозаннского университета, пришел к аналогичному выводу.

"Вы можете получить конфиденциальную информацию из фотографий хорошего качества, но в остальном это сложно, - сказал он. - Даже если они у вас есть, повторно использовать эти данные еще сложнее".

Он отметил, что многие платформы социальных сетей также снижают качество фото и видео при их публикации, что действует как дополнительный щит, который может помочь предотвратить кражу наших данных.

Не имеет значения, насколько хорошими могут быть оборудование и технологии потенциального хакера: если исходные данные не содержат достаточно подробностей, то алгоритм не сможет собрать достаточно информации, чтобы сделать точные копии наших отпечатков пальцев.

Даже в ситуации, когда условия для мошенника были идеальны, маловероятно, что у него будет необходимое программное обеспечение, чтобы извлечь биометрические данные из наших фотографий, по крайней мере, на данный момент.

Скорее всего, они будут использовать программную платформу, возможно, с использованием технологий на основе искусственного интеллекта. Он будет использовать алгоритм для извлечения информации об отпечатке пальца, а затем превращать ее в биометрические данные, которые можно будет использовать.

"Насколько мне известно, это не обычное программное обеспечение, - сказала Моррис. - Это, конечно, не то, с чем я сталкивалась как практик, и это было бы трудно освоить, в данный момент это было бы сделано на заказ".

Несмотря на сказанное, по-прежнему важно помнить о потенциальных опасностях, когда мы публикуем контент в Интернете, особенно в условиях быстро развивающегося искусственного интеллекта.

Видео, которое распространяется в WhatsApp, предлагает меры предосторожности, которые мы можем принять, чтобы не столкнуться с хакерами в Интернете: например, не показывать кончики пальцев на фотографиях и использовать фильтры для размытия любых конфиденциальных областей или информации.

Но Моррис сказала, что сейчас в этом нет особой необходимости, потому что технология извлечения наших биометрических данных в данный момент не так доступна. Биометрические данные обычно хранятся локально, например, на вашем телефоне, поэтому для получения доступа хакерам обычно требуется доступ и к физическому устройству.

"Даже если у вас есть этот отпечаток пальца, это не значит, что вы просто делаете эту фотографию и отправляете ее в банк", - сказал Брайтингер. - "Еще многое предстоит сделать".

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"Предположим, вы хотите взломать мой телефон, который защищен моим отпечатком пальца: мой телефон вам все еще нужен", - добавил он, пояснив, что хакерам придется физически скопировать изображение во что-то, что можно будет поместить на палец.

"Большинство датчиков достаточно хороши, чтобы обнаружить что-то неживое", - сказал он.

Чтобы обеспечить надежную кибербезопасность, эксперты советуют внимательно относиться к фону и информации, которой вы можете случайно поделиться на своих фотографиях.

Моррис сказала, что данные в открытом доступе, когда люди смотрят на фотографии и делают выводы о том, где вы находитесь и что вы делаете, по конкретным планам улиц, книгам или плакатам на заднем плане, являются гораздо более простым и распространенным способом получить доступ к информации о вас.

"Они также дают подсказки о том, какие вещи вам нравятся, что может помочь ответить на секретные вопросы, позволяющие войти в учетные записи и угадать ваши пароли", - пояснила она.

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По словам Брайтингера, также рекомендуется с большей осторожностью делиться фотографиями своих глаз крупным планом или использовать программное обеспечение для распознавания голоса или лица, а не беспокоиться об отпечатках пальцев.

"Отпечатки пальцев по-прежнему остаются одной из биометрических функций, которым я доверяю больше всего, - сказал он. - Меня бы больше беспокоили дипфейки или кто-то, кто скопировал мой голос, чем возможность кражи моего отпечатка пальца".

Он посоветовал избегать публикации высококачественных фотографий вашей радужной оболочки в Интернете, а также всегда использовать двухфакторную аутентификацию для защиты учетных записей и данных.

А желать людям мир посредством V-образного знака вы по-прежнему можете без опаски.