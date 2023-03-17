Представители сообщества ЛГБТК+ обвиняют правительство Италии в дискриминации

Итальянское сообщество ЛГБТК+ обвиняет правое правительство Джорджи Мелони в нарушении родительских прав однополых пар, обращая внимание, что они и без того наименее защищены в Европе.

По мнению активистов, очередным доказательством является голосование в Сенате против постановления Европейской комиссии о трансграничном признании однополых родителей. Таким образом, Италия присоединилась к Чехии, Венгрии, Польши и Словакии, отказавшись перенести положения директивы в национальное законодательство.

Эта новость возмутила представителей сообщества ЛГБТК+, которое неоднократно обвиняло правительство Мелони в дискриминации, подчеркивая нарушение их прав и ужесточение норм против однополых родителей.

Правящая партия "Братья Италии" голосовала против европейского постановления, ссылаясь на опасения, что признание однополых родителей может подорвать действующий запрет на суррогатную беременность.

В настоящее время итальянское законодательство рассматривает суррогатное материнство как "оскорбление женского достоинства".

Мать и отец

"Вето - фикция", - сказал Euronews Винченцо Мири, президент Rete Lenford, ассоциации, оказывающей юридическую помощь представителям сообщества ЛГБТК+.

"Европейское предложение не изменит действующий запрет и не заставит признать итальянских однополых родителей, прибегнувших к суррогатному материнству за рубежом", - говорит Мири.

Европейское предложение коснется только тех родителей, которые уже признаны в стране происхождения, но даже это не является обязательным.

"Есть ряд европейских однополых пар, которые прибегают к суррогатной беременности, и признание их переступит через запрет", - сказал Euronews Марко Скурриа, секретарь комиссии по европейской политике в Сенате от "Братьев Италии", ссылаясь на слушания с участием юристов по этому вопросу.

"Непризнанные однополые родители не будут иметь никаких проблем в Италии, - добавил Скурриа, - но мы не можем открыть здесь дверь для чего-то незаконного. Родители будут признаны, но это не должно быть автоматически, иначе люди будут делать все, что захотят".

Между тем, законопроект, поддержанный законодателями от "Братьев Италии" в парламенте, направлен на то, чтобы уравнять суррогатное материнство с преступлением, - предложение, которое потенциально может нарушить нормы международного права.

Группы защиты прав представителей сообщества ЛГБТК+ говорят, что суррогатная беременность для однополых пар - это навязчивая идея правительства, ведь на самом деле к суррогатному материнству прибегают в основном гетеросексуальные пары.

Но суррогатное материнство - не единственная тема, которая волнует руководство страны.

"Даже когда в 2016 году левые одобрили признание однополых союзов, вопрос об однополом воспитании детей остался за кадром", - сказала Euronews Алессия Крочини, президент Famiglie Arcobaleno, ассоциации, помогающей однополым семьям.

В Италии усыновить ребенка однополым партнерам крайне сложно, и хотя признание однополого родительства возможно, обычно это связано с длительным юридическим процессом, который, как правило, касается в основном женских пар, использовавших вспомогательную беременность или усыновление приемных детей.

Организации Rete Lenford и Famiglie Arcobaleno выступают в суде на стороне однополых пар в подобных делах.

Одна из таких судебных баталий была связана с указом 2019 года, который требовал указывать в удостоверениях личности детей "мать и отца" вместо "родителей".

"Они хотят, чтобы мы не могли иметь детей"

Вето на предложение ЕС рассматривается активистами и сообществом ЛГБТК+ как часть более широкого подавления прав однополых родителей.

В понедельник, за день до наложения вето на европейское предложение, Министерство внутренних дел заставило мэра Милана Джузеппе Сала прекратить регистрацию детей однополых родителей, ссылаясь на норму, которая не позволяет таким парам получать доступ к вспомогательной репродукции.

"Это идеологическая битва для этого правительства", - сказал Euronews Марио Коламарино, президент ассоциации за права гомосексуалистов имени Марио Мелони.

В этом месяце Мелони заявила в одном из интервью, что "ребенок заслуживает только самого лучшего: матери и отца".

Министр по делам семьи и равных возможностей Евгения Роккелла часто повторяет эту мысль на телевидении, где права однополых родителей обычно обсуждаются без участия ЛГБТК+ активистов.

"Судьи сказали, что мы должны иметь в виду интересы детей, семьи, но Италия этого не делает. У наших детей по-прежнему будет два отца или две матери, что бы ни говорили правые и католики", - отмечает Крочини.

"Усыновление ребенка - проблема как для гетеросексуальных, так и для однополых пар. "Братья Италии" считают важным помочь детям обрести семью", - уверяет Скурриа.

Но законопроект, облегчающий усыновление детей однополыми родителями, похоже, не является приоритетом для правительства Мелони, и стандартное усыновление для них по-прежнему запрещено.

"Они хотят, чтобы мы перестали иметь детей, - утверждает Крочини, - но мы будем продолжать их рожать, и они будут расти в стране, которая их дискриминирует".

Euronews связался с Министерством по делам семьи и равных возможностей, сенатором от "Братьев Италии" и председателем партийной фракции Лучио Маланом для получения дополнительных комментариев, но к моменту публикации ответ не был получен.