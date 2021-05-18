Италия: долгий путь в борьбе с гомофобией

В Италии не прекращаются общественные дебаты по поводу законопроекта, предусматривающего наказание за дискриминацию представителей ЛГБТ, людей с ограниченными возможностями и преступления на почве гомофобии и мизогонии. Документ, разработанный депутатом от демократической партии Алессандро Заном, принят нижней палатой, но еще не обсуждался в Сенате. Против этого закона выступает церковь и крайнеправые политики. За - левые силы, правозащитники, ЛГБТ сообщество.

"Мы не можем держаться за руки на людях" - рассказывает репортеру Euronews участница акции в поддержку закона. "Жить в стране, где нет законодательства, которое бы нас защищало - просто кошмар. Мы хотим быть свободными, жить как все люди, не испытывая постоянного беспокойства и страха".

"Я - инвалид", - говорит Джакомо ди Фоджа. "Я рассматриваю законопроект в качестве инструмента, который нужно использовать в случае дискриминации и совершения актов насилия. Законопроект необходимо одобрить".

Несколько месяцев назад Орацио Ротоло стал жертвой нападения. Мужчина повергся как словесным оскорблениям, так и физическому насилию. Орацио объяснил, почему он не стал сообщать об инциденте:

"Если бы тогда был соответствующий закон, я бы рассказал об этом случае. Но я решил не делать этого. Я подумал, что никто даже слушать не будет мою историю и считаться с ней, и что в конце концов власти ничего не предпримут".

Джорджия Орланди, Euronews: "Италия остается одной из немногих европейских стран, которые не приняли закон о наказании за преступления на почве гомофобии и дискриминацию по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Эти люди вышли на улицы, чтобы призвать парламент заняться решением этой проблемы, потому что подобные преступления вызывают крайнее беспокойство".

Глава итальянской Епископской Конференции призвал законодателей внести поправки законопроект. Ранее представители католической церкви в Италии выступали против закона о гомофобии. Священники выражали опасения по поводу того, наказываться будет не столько дискриминация как таковая; будет нарушено и осуществление права на свободу мнения.

Пострадавшим от насилия и дискриминации есть куда обратиться. Эта базирующаяся в Риме ассоциация предлагает психологическую поддержку и предоставляет юридические услуги. Есть и горячая телефонная линия. В среднем волонтерам поступает 60 звонков в неделю.

Клаудио Маззелла, глава ассоциации "Группа Марио Мьели": "Нынешнее правительство будет находиться у власти еще полтора года. Времени осталось не так много. Если в предложенный законопроект будут внесены изменения, его придется отправить обратно в нижнюю палату для утверждения. Но мы знаем, что осенью приоритетом будет законопроект о бюджете. Если это произойдет, времени на одобрение касающегося нас закона уже не остается. Поэтому мы призываем парламент немедленно утвердить первоначальную версию".

Дата обсуждения в Сенате законопроекта, предусматривающего наказание за дискриминацию представителей ЛГБТ еще не назначена. Многие опасаются, что крайнеправые политики, включая партию Лигу, будут предпринимать усилия с тем, чтобы отсрочить одобрение документа.