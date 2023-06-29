Каталония: в бассейн можно топлес и в буркини

Министерство равенства и феминизма Каталонии отстаивает право женщин посещать общественные бассейны вне зависимости от их внешнего вида.

Власти Каталонии призывает избегать "сексуализации" женского тела с раннего возраста и напоминают, что заставлять купальщиц прикрывать грудь в городских бассейнах является нарушением закона о равенстве.

Правительство автономного сообщества объявило на днях, что запрет на посещение общественных бассейнов топлес или в "купальном костюме на всё тело" – это "дискриминация".

В циркуляре Женералитата также говорится, что администрация на местах не должна запрещать женщинам кормить младенцев грудью или как-то ограничивать вход по этническому признаку.

Вот что можно услышать в одном из водно-развлекательных центров Барселоны:

– Конечно, я за купание топлес! Меня не раз просили прикрыться, в том числе в муниципальных бассейнах.

– Это нормально, странно другое: некоторые считают кормление грудью непристойным, но ребёнок же должен есть!

– Каждый вправе свободно выбирать, что носить, а что нет. Это касается и бассейна, и пляжа.

Отдельные группы активистов добивались отмены запрета на посещение бассейнов с обнажённой грудью на протяжении нескольких лет. Ассоциация Mugrons Lliures ("Свободные соски") предложила женщинам распечатать постановление и показывать его всем, кто недоволен их внешним видом.

В Европе эта тема периодически всплывает в головах чиновников. Во Франции, к примеру, десятки курортных городов пытались запретить буркини на пляжах, но инициативу отклонил Конституционный совет. Во французских бассейнах разрешены только монокини и классический купальник.